Litevští pohraničníci vracejí migranty do Běloruska, mohou použít násilí

Vilnius viní autoritářský běloruský režim z toho, že organizovaně přes hranice posílá do Litvy lidi zejména z Iráku a dalších blízkovýchodních zemí či z Afriky. Agentura Evropské unie pro ochranu hranic (Frontex), která Litvě pomáhá zvládnout situaci, zveřejnila video zachycující, jak skupina migrantů kráčí k litevské hranici v doprovodu vozidla běloruské pohraniční stráže.

„Ochránci litevských hranic musí bránit všemi zákonnými způsoby tomu, aby tito migranti nelegálně přecházeli hranice, což je nástroj hybridního útoku proti Litvě. Lidi, kteří úmyslně nelegálně překračují hranice v místech, kde je to zakázáno, je nutné pokládat za zločince, odhodlané porušit zákon,“ prohlásila ministryně vnitra Agné Bilotaitéová.

Její náměstek Arnoldas Abramavičius označil vracení migrantů za nezbytné opatření za nouzového stavu: „Litva nemůže přijímat ustavičně rostoucí příliv běženců a kromě toho je nelegální překročení hranic nezákonný čin,“ prohlásil.

Zabloudili jsme, hájí se migranti

Ironicky podle serveru poznamenal, že migranti často tvrdí, že do Litvy jen zabloudili, a tak je pohraničníci odesílají správným směrem, aby se mohli dál kochat velkolepým Běloruskem a jeho přírodou. Ujistil, že nadále lze požádat o azyl v Litvě, ale lze tak učinit buď na hraničním přechodu, nebo na diplomatickém zastoupení v cizině.

Letos v třímilionové Litvě zadrželi již více než 4 026 migrantů, většinou z Iráku, zatímco loni bylo běženců jen 81.

Litevští představitelé odhadují, že by letos mohlo do země dorazit více než 10 tisíc migrantů, protože počet přímých komerčních letů z Iráku do Minsku se v srpnu ztrojnásobil a na téměř 679 kilometrů dlouhé hranici s Běloruskem prakticky neexistují žádné fyzické překážky, poznamenala agentura AP. Připomněla, že v pondělí EU slíbila Litvě miliony eur na řešení migrační krize.

Běloruské ministerstvo zahraničí v úterý podle agentury TASS popřelo obvinění od představitelů EU, že vytváří migrační krizi na hranici s Litvou. „To odporuje skutečnosti. Nijak v těchto prohlášeních nemůžeme nalézt ani opravdové přání vyřešit problém, ani logiku či zdravý rozum, jen šablonovitá obvinění bez důkazů a hrozby,“ prohlásil mluvčí ministerstva.