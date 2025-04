Nespočet malých amerických firem je v úzkých. Netuší, kam přesunou výrobu

V pasti Trumpových cel se ocitly tisíce menších amerických firem, které s cílem co největší efektivity a také co nejnižších konečných cen přesunuly svou výrobu mimo USA, povětšinou do Asie. Nyní se...