Litevské letiště ohrozily balóny pašeráků, muselo uzavřít provoz

  20:57
Litva uzavřela letiště v hlavním městě Vilniusu. Důvodem byly balony pašeráků, které se objevily na radaru. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informaci litevského Národního krizového centra. Podle vlády jsou horkovzdušné meteorologické balony používány k pašování cigaret z Běloruska.

Letiště ve Vilniusu. | foto: Profimedia.cz

Země ze stejného důvodu uzavřela na více než hodinu letiště ve Vilniusu také ve čtvrtek.

Litevská vláda na konci října po opakovaných incidentech s balony, které v pobaltské zemi narušily leteckou dopravu, uzavřela přechody s Běloruskem. Kvůli následným opatřením v Bělorusku uvázly stovky litevských kamionů.

Přechody země znovu otevřela ve čtvrtek, i když původně plánovala, že zůstanou uzavřené až do konce listopadu. Vláda se k tomu podle svých slov odhodlala po několika relativně klidných týdnech bez větších narušení vzdušného prostoru a letového provozu, zároveň ale varovala, že hranice by mohla být opět uzavřena, pokud se znovu objeví balony nebo drony.

Po Rusku incident s Běloruskem. Litevská letiště přerušila provoz kvůli balónům

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko uzavření hranice označil za „šílený podraz“ a Západ obvinil z hybridní války proti Bělorusku a Rusku.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

Kimovi špioni sledují „protisocialistické“ činy obyvatel. Cílí na prostitutky i pecivály

Severokorejští vojáci (11. října 2007)

Severní Korea zřídila nový špionážní výbor, který monitoruje „protisocialistické“ činy ve společnostech spojených se získáváním finančních prostředků pro režim Kim Čong-una, především pak těch...

23. listopadu 2025  15:47

V hořícím drážním domku vybuchla plynová lahev, vlaky déle než hodinu nejely

Deset jednotek hasičů likvidovalo požár nádražního domku na Domažlicku.

U požáru drážního domku na trati z Plzně do německého Furth im Wald zasahovali v neděli dopoledne hasiči v Chrastavicích na Domažlicku. Ještě před příjezdem jednotek stihli všichni lidé z domku před...

23. listopadu 2025  12:40,  aktualizováno  15:28

