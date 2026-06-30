Sinkevičius má nyní 15 dnů, aby dokončil vytvoření své vlády a požádal parlament o její schválení a také o schválení vládního programu. Již dříve uvedl, že mezi priority jeho kabinetu bude patřit národní a sociální bezpečnost, zlepšení demografické situace a podpora hospodářského růstu.
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Předseda Litevské sociálnědemokratické strany (LSDP) vystřídá v čele kabinetu dosavadní premiérku Ingu Ruginieneovou (rovněž LSDP), která odstoupila před týdnem.
Vývoj souvisí s rozhodnutím sociálních demokratů vyloučit z vládní koalice populistickou stranu Úsvit Němenu (Nemuno Aušra), s níž se neshodovala v řadě důležitých otázek, a místo ní přizvat bývalého koaličního středolevicového partnera, Demokratickou unii „Za Litvu“ (DSVL). Nová koalice se v parlamentu může spolehnout přinejmenším na 75 ze 141 hlasů.
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Nová koaliční smlouva obsahuje mimo jiné závazek udržení výdajů na obranu ve výši alespoň pěti procent HDP, což je jedna z nejvyšších úrovní v Severoatlantické alianci. Litva sousedí s Ruskem, které pátým rokem vede válku proti Ukrajině, i jeho spojencem Běloruskem. Sama je členem NATO i Evropské unie.
Nového premiéra nedávno získalo i sousední Lotyšsko. Na konci května se jím stal dosavadní poslanec středopravicové opozice Andris Kulbergs. Jeho vláda má vést zemi do říjnových voleb.
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Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů
Minulá vláda odstoupila spolu s premiérkou Evikou Siliňovou v polovině května poté, co ztratila parlamentní většinu. Příčinou byl fakt, že jeden z koaličních partnerů, levicově orientovaná strana Progresivní, přestal kabinet podporovat. Stalo se tak poté, co premiérka přiměla k odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse z Progresivních, a to kvůli pozdní reakci na průnik ukrajinských dronů do lotyšského vzdušného prostoru.