„Něco se děje.“ Tajemné heslo objevující se všude po Francii oznamovalo, že do prezidentského klání vstoupil nový kandidát.
Je jím David Lisnard. Doposud nepříliš známý starosta Cannes, proslulého především každoročním filmovým festivalem, je v poslední době zmiňován jako dosud největší překvapení předvolebního boje. Jeho strana Nouvelle Énergie (Nová energie) zaznamenává rychlý nárůst počtu členů, má jich údajně už 145 tisíc. Sám Lisnard se agresivně dere dopředu.
Daří se mu zvláště na sociálních sítích – jen na instagramu má téměř 700 tisíc sledujících, třikrát více než hlavní kandidát francouzské středopravice Édouard Philippe.
Média ho řadí do politického proudu, který usiluje o odklizení zavedené elity a návrat moci do rukou francouzských občanů.