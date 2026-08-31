Lisabon obnoví slavnou lanovku, při jejíž tragické nehodě zahynulo 16 lidí

Lopo uvedl, že kvůli rozsáhlým škodám způsobeným nehodou si dopravní podnik uvědomil, že není možné lanovku jen opravit. Carris se tak rozhodl zařízení vybudovat znovu „s respektem k historické identitě a současně se zajištěním maximální bezpečnosti“.
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Nové zařízení by mělo mít estetickou podobu vhodnou pro centrum Lisabonu. Carris počítá s vyhlášením mezinárodní soutěže na vybudování nové lanovky na začátku roku 2027 a se zahájením provozu v roce 2029.
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Při nehodě z loňského září zemřelo 16 lidí, z nichž 11 byli zahraniční turisté. Podle vyšetřování nehodu způsobila závada na laně, které neodpovídalo bezpečnostním standardům. Carris naopak tvrdil, že prováděl čtyřleté generální kontroly a také měsíční, týdenní i denní kontroly.
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3. září 2025