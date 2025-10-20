GPIAAF doporučil, aby všechny ostatní lanovky v portugalské metropoli zůstaly zavřené, dokud se nezajistí, že jejich brzdové systémy budou správně fungovat.
Jak uvádí portugalská veřejnoprávní televize RTP, úřad dále doporučil společnosti Carris, která je zodpovědná za provoz lanovek v Lisabonu, aby nechala lanovky zkontrolovat firmou specializovanou na lanové dráhy a upevnění lan a brzd.
Úřad rovněž doporučil přehodnotit interní kontrolní systém, především v oblasti pořizování klíčových komponentů pro vozidla. Vyšetřování totiž zjistilo, že lano, které způsobilo nehodu, nesplňovalo specifikace společnosti a nebylo certifikováno pro přepravu lidí.
Odpojené lano, proč nereagovaly brzdy? Co předcházelo havárii lanovky v Lisabonu
Nehoda, při níž zemřelo 16 osob a přibližně 20 dalších utrpělo zranění, se stala 3. září. Společnost Carris po havárii uvedla, že byla provedena veškerá předepsaná údržba.
Dále oznámila, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Společnost sdělila, že pravidelně dodržuje měsíční, týdenní i denní kontroly.
3. září 2025