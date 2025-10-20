Lano z vykolejené lanovky v Lisabonu nesplňovalo normu, ukázalo šetření

Autor: ,
  21:57
Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných výsledků analýzy, které v pondělí zveřejnil portugalský Úřad pro vyšetřování leteckých a železničních nehod (GPIAAF).
Záchranné týmy v Lisabonu pracují na místě vykolejení lanovky. (3. září 2025)

Záchranné týmy v Lisabonu pracují na místě vykolejení lanovky. (3. září 2025) | foto: Armando FrancaAP

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória. (3. září 2025)
Záchranné týmy v Lisabonu pracují na místě vykolejení lanovky. (3. září 2025)
Záchranné týmy v Lisabonu pracují na místě vykolejení lanovky. (3. září 2025)
Hasiči nesou na nosítkách tělo po havárii lanovky v Lisabonu. (3. září 2025)
19 fotografií

GPIAAF doporučil, aby všechny ostatní lanovky v portugalské metropoli zůstaly zavřené, dokud se nezajistí, že jejich brzdové systémy budou správně fungovat.

Jak uvádí portugalská veřejnoprávní televize RTP, úřad dále doporučil společnosti Carris, která je zodpovědná za provoz lanovek v Lisabonu, aby nechala lanovky zkontrolovat firmou specializovanou na lanové dráhy a upevnění lan a brzd.

Úřad rovněž doporučil přehodnotit interní kontrolní systém, především v oblasti pořizování klíčových komponentů pro vozidla. Vyšetřování totiž zjistilo, že lano, které způsobilo nehodu, nesplňovalo specifikace společnosti a nebylo certifikováno pro přepravu lidí.

Odpojené lano, proč nereagovaly brzdy? Co předcházelo havárii lanovky v Lisabonu

Nehoda, při níž zemřelo 16 osob a přibližně 20 dalších utrpělo zranění, se stala 3. září. Společnost Carris po havárii uvedla, že byla provedena veškerá předepsaná údržba.

Dále oznámila, že generální kontrola je prováděna každé čtyři roky a naposledy se uskutečnila v roce 2022, zatímco pravidelná rozsáhlejší údržba bývá jednou za dva roky a naposledy byla provedena letos. Společnost sdělila, že pravidelně dodržuje měsíční, týdenní i denní kontroly.

3. září 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Lano z vykolejené lanovky v Lisabonu nesplňovalo normu, ukázalo šetření

Lano spojující kabiny lanovky Elevador da Glória v Lisabonu, které se během jízdy odpojilo a stálo za jejím tragickým vykolejením, neodpovídalo bezpečnostním standardům. Vyplývá to z předběžných...

20. října 2025  21:57

Nepomohla ani změna účesu. Podezřelého z loupeže dopadli za čtyři hodiny

Kriminalisté v Písku v pondělí spolu se zásahovou jednotkou zadrželi muže podezřelého z loupeže. Odpoledne maketou střelné zbraně podle policie ohrožoval obsluhu benzinové stanice ve městě a...

20. října 2025  21:27

Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná

Kvůli čelní srážce osobního auta a dodávky u Vlčtejna na jižním Plzeňsku policisté zastavili dopravu na části hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidička, která vjela s osobákem do...

20. října 2025  21:24

Putin může za Trumpem letět přes Bulharsko. Je to logické, míní tamní ministr

Bulharsko je zřejmě připravené umožnit ruskému vládci Vladimiru Putinovi přelet nad svým územím při cestě do Budapešti, kde má jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Informovala o tom...

20. října 2025  21:13

Srážka dodávky a kamionu na dálnici D2 u Brna: jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel při nehodě dodávky a kamionu na 4. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Havárie dálnici u Chrlic před 20. hodinou. Na místě zasahují složky IZS, řekli policejní mluvčí Bohumil...

20. října 2025  20:51

Benda končí v čele pražské ODS. Novou předsedkyní se stala Udženija

Pražskou ODS nově vede náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Delegáti ji v pondělí večer zvolili předsedkyní na regionálním sněmu ODS. Po čtyřech...

20. října 2025  20:47

Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?

Premium

Rusko využívá ke svým vojenským operacím informace z čínských satelitů. Uvádí to ukrajinská rozvědka stejně jako americké vesmírné síly. Spoléhání se na cizí satelitní poskytovatele ukazuje hloubku...

20. října 2025

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:50

Vlaky ve Studénce si málem vjely do cesty. Událost omezila provoz na koridoru

Ve Studénce na Novojičínsku byl odpoledne přerušen provoz na hlavním železničním koridoru z Ostravy na Prahu a na Brno. Posunovaný vlak a vlak Českých drah si odpoledne ve stanici vzájemně málem...

20. října 2025  17:23,  aktualizováno  19:24

Tragická nehoda u Slaného. Při čelním střetu náklaďáků zemřel řidič

V pondělí odpoledne na silnici I/7 u Slaného na Kladensku bourala dvě nákladní auta. Čelní srážku nepřežil jeden člověk, další dva převezli ve vážném stavu do nemocnice. Silnice byla téměř šest hodin...

20. října 2025  15:32,  aktualizováno  19:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Palmovce skočila pod metro žena, střet nepřežila. Část linky B stála

Provoz metra na lince B je v úseku Florenc – Černý Most byl dočasně přerušen. Ve stanici Palmovka skočila do kolejiště před projíždějící soupravu žena, která při střetu zemřela. Na místě zasahovaly...

20. října 2025  17:51,  aktualizováno  19:18

Manévry na Příbramsku. Ztratil se pětiletý chlapec, prarodičům zmizel z dohledu

Středočeští policisté dnes v podvečer pátrali po pětiletém chlapci, který se v pondělí kolem 15. hodiny ztratil z dohledu svým prarodičům v Krásné Hoře nad Vltavou na Příbramsku. Hledaly ho desítky...

20. října 2025  18:28,  aktualizováno  18:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.