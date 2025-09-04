Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost odpovědná za lanovku tvrdí, že dodržuje pravidelnou údržbu, odboráři ji však kritizují, že práci delegovala na externí firmu. Počet obětí se zvýšil na sedmnáct, zraněné jsou další dvě desítky lidí.

Na lanové dráze jezdily dva vozy trvale připevněné k tažnému lanu, které je navinuto přes kladku na horním konci koleje. Svědkyně nehody Teresa d’Avóová uvádí, že když se spodní vůz chystal zaparkovat, náhle se lehce zachvěl, což polekalo lidi uvnitř. Následně spolu s dalšími viděla divoce se řítící vůz z horní části, který vypadal, jako by byl bez brzd.

„Všichni jsme se rozběhli pryč, protože jsme si mysleli, že narazí do toho dole,“ uvedla. „Namísto toho ale vletěl brutální silou do jedné budovy. Rozpadl se jako kartonová krabice,“ řekla portugalské stanici SIC.

Maria, jež pracuje v obchodě poblíž výtahu, řekla portálu Observador, že najednou do jejího pracoviště přišel turista, posadil a začal plakat. V tu chvíli věděla, že se stalo něco vážného.

D’Avóvá uvádí, že policie a záchranné služby na místo dorazily velmi brzy, do pěti minut. Podle Observadoru byl na místě jako jeden z prvních pětačtyřicetiletý policista, který se zde nacházel poblíž v rámci prevence kriminality. Našel tříleté dítě, jeho otec zahynul, matka je v kritickém stavu. Jde o německou rodinu.

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 17 lidí

Farid Shovro, jenž pracuje v nedalekém obchodu se suvenýry, byl též mezi prvními, kdo k nehodě dorazil. Uvedl, že neslyšel nikoho volat o pomoc. Ticho prolomil až pláč dítěte.

Uvolněné lano, zanedbaná údržba?

Otázkou zůstává, co přesně bylo příčinou katastrofy. Zdroj z lisabonského hasičského sboru řekl Observadoru, že nehodu způsobilo uvolněné lano.

Společnost Carris, která lanovou dráhu provozuje, tvrdí, že údržbu přísně dodržuje. Podle ní tuto práci provádí externí firma již 14 let. Pravidelnou údržbu vykonává každé čtyři roky, naposledy v roce 2022, loni udělala meziúdržbu. Carris tvrdí, že zároveň uskutečňuje pravidelné denní, týdenní a měsíční kontroly. Celou záležitost začala vyšetřovat.

Manuel Leal z Federace odborových svazů dopravy a spojů nicméně tvrdí, že pracovníci Carris si již déle stěžovali na potíže v brzdovém systému. Podle něj poukazovali na jinou úroveň údržby, než jakou před lety prováděli oni. Leal tvrdí, že společnost by měla přestat s delegací údržby na externí strany.

SIC připomíná, že lanovka již v roce 2018 vykolejila kvůli „technické anomálii“. V té době se nikomu nic nestalo.

Linka lanovky Glória, která zahájila provoz v roce 1885, spojuje centrum Lisabonu v blízkosti náměstí Restauradores s čtvrtí Bairro Alto, jež je známá rušným nočním životem.

