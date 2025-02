„Slovenské moře“ vysychá. Lodě dosedly na dno, rybáři bědují. A v Tatrách hoří

20:00

Od našich zpravodajů na Slovensku - Liptovská Mara je co do objemu vody největší přehrada na Slovensku, letošní zimu je ale zaplněna na pouhých čtyřicet procent. Pokles hladiny není přes zimu ničím výjimečným, letos je však drastický a vyhlídky nejsou příliš dobré. Může za to extrémně suchá zima ve Vysokých Tatrách.