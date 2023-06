Policii zasypali kameny. Verdikt rozpoutal v Lipsku násilí, levice viní úřady

Minulý týden, po téměř sto dnech procesu, Vrchní zemský soud v Drážďanech poslal na pět let a tři měsíce do vězení 28letou studentku pedagogiky Linu E. Nižší tresty odnětí svobody za členství ve zločinecké organizaci a těžké ublížení na zdraví dostali v rozmezí od dvou let a pěti měsíců do tří let a tří měsíců také další tři spoluobvinění muži ve věku 28 až 37 let.

Hned po vynesení rozsudku se v soudní síni ozvaly hlasité protesty přítomných členů a příznivců levicově extremistické scény. Jednání muselo být na 15 minut přerušeno a policie vyvedla několik lidí ven.

Kdo je Lina E.? Nyní 28letá žena pochází z Kasselu. Vystudovala pedagogiku v Halle a zapsala se na magisterské studium na univerzitě v Lipsku. Ve svých 25 letech byla zatčena v lipské čtvrti Connewitz. Od svého zatčení v roce 2021 je ve vyšetřovací vazbě ve věznici v Saské Kamenici (Chemnitz). Podle soudu zastávala významnou funkci v levicově extremistické organizaci založené v Lipsku v roce 2018 s mezinárodním dosahem.

Násilí v zakázaný „Den X“

Lipsko je vedle Berlína a Hamburku městem, v nichž je krajně levicová scéna dlouhodobě nejsilnější. Již nedlouho po rozsudku došlo v pátek večer v lipské čtvrti Connewitz k násilným výtržnostem a útokům na policisty, na něž dav až sedmi set lidí v kuklách házel kameny a odpaloval pyrotechniku, další házeli kameny ze střech domů. Na místě i v postranních ulicích hořely barikády z odpadkových košů a dřevěných zátarasů z nedalekého staveniště. Policie k zásahu použila slzný plyn.

V sobotu odpoledne se na další demonstraci sešlo podle policie asi 1 500 účastníků, z nichž třetina prý byla připravena na násilí. Situace se vyhrotila v nedělní podvečer a policie hovořila o „masivních nepokojích“, kdy demonstranti opět stříleli pyrotechniku a házeli na policisty kameny, lahve a hořící předměty.

Poslankyně postkomunistické Levice v saském zemském sněmu Kerstin Köditzová kritizovala rozhodnutí radnice demonstraci zakázat. Její stranický kolega a rovněž zemský poslanec Marco Böhme se navíc domnívá, že za celou eskalaci může policie. „Po faktickém zákazu ze strany saské policie se nyní situace vyhrocuje, protože lidé nechtějí být zavřeni doma a chtějí využít svého práva demonstrovat. Je to celé dost hloupé,“ napsal na Twitteru. Levicové uskupení „Dresden nazifrei“ označilo jednání policie za „válečné“.

Hlavně žádné odvety

Spolkový ministr spravedlnosti Marco Buschmann (FDP) rozsudek uvítal: „Proti extremismu se nebojuje extremismem. Musíme chránit naši liberální demokracii před jejími nepřáteli, ale ne prostřednictvím násilí a odvet,“ uvedl.

Saský ministr vnitra Armin Schuster v Drážďanech oznámil další vyšetřování s tím, že „levicově extremistické násilí nebude tolerováno“. „Vyšetřování jasně ukazuje, že čtyři odsouzení nejednali sami. Budeme pokračovat ve vyšetřování, pokračovat v rozkrývání sítě a jsme přesvědčeni, že se nám podaří postavit před soud i další zločince,“ řekl Schuster.

Násilné protesty levicových extremistů v Lipsku (3. června 2023)

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) pak v tomto směru vidí rostoucí nebezpečí. „U levicových extremistických skupin padly zábrany útočit na politické odpůrce, a to i s extrémní brutalitou,“ uvedla s tím, že v demokratickém státě je takové jednání nepřijatelné.

Naopak spolupředseda Zelené mládeže Timon Dzienus naopak označil rozsudek za „skandální“ a „frašku“. „Se zcela přehnaným procesem založeným na pochybných nepřímých důkazech se s Linou E. a dalšími levičáky tvrdě vypořádali,“ napsal na Twitteru.

Fyzické útoky, krádeže, ohrožení života

Podle soudu bylo prokázáno, že se obžalovaní v letech 2018 až 2020 podíleli na několika fyzických útocích na skutečné i údajné neonacisty ve Wurzenu, Lipsku a durynském Eisenachu. Zranili tak třináct osob, z toho dvě byly v ohrožení života. Kromě ublížení na zdraví byli odsouzeni také za krádeže, loupežná přepadení, narušování veřejného pořádku a za založení a řízení levicově extremistické organizace.

Soudní proces byl zahájen v září 2021 za nejpřísnějších bezpečnostních opatření a za poslední roky jde o nejzávažnější obvinění proti radikální levici. Lina E. byla ve vyšetřovací vazbě na základě obvinění již dva a půl roku, spoluobvinění dosud ve vazbě nebyli.