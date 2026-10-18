„Dosavadní vyšetřování naznačuje, že s největší pravděpodobností plot prorazilo vozidlo,“ uvedla lipská policie s tím, že k incidentu došlo v noci na neděli. Mluví o „bezpečnostním incidentu“, uvádí stanice Mitteldeutscher Rundfunk.
Policisté v rozsáhlé akci pátrali po podezřelých lidech či předmětech. Nic zatím nenašli, ve vyšetřování případu pokračují.
Strážci zákona nevylučují, že by mohlo jít o nehodu. K události ale došlo poblíž ruských nákladních letadel Antonov uzemněných po vypuknutí invaze na Ukrajinu.
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Za útokem na letišti v Lipsku je motorkář s kontakty na ruskou rozvědku, píšou média
Mluvčí letiště Uwe Schuhart uvedl, že je zde rozmístěno až šest ukrajinských letadel. Podle něj se ukrajinská letadla nachází v jižní části oblasti.
Není jasné, zda současný incident nějak souvisí se srpnovým objevením dronu vybaveného výbušninami na letišti. Berlín v té souvislosti obvinil Moskvu z pokusu o útok. Rusko to popřelo.
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1. září 2026