Spor o dědictví? 90letý senior v Rakousku zabil manželku a dceru. Pak se zastřelil

Incident se odehrál před jedním z penzionů v Linci, a to v městské části Sankt Magdalena. Muž, jak napsal Kronen Zeitung, zastřelil nejprve starší ženu a poté mladší ženu, nakonec spáchal sebevraždu, a to vše před zraky svědků.
„O možném motivu a identitě mrtvých policie nemůže prozatím sdělit žádné podrobnosti,“ citovala veřejnoprávní stanice ORF mluvčí hornorakouské policie Ulriku Handlbauerovou. Podle informací Kronen Zeitung zastřelil muž svou manželku a dceru.
O střelci deník napsal, že jím byl takřka 90letý Rakušan, starší z žen byla podobného věku a mladší bylo okolo 60 let. Za možný motiv Kronen Zeitung označil dědický spor. Muž po sobě zanechal dopis na rozloučenou.
V penzionu, u kterého se incident stal, zároveň funguje hostinec. Ten mohli lidé opustit po zhruba půl hodině. Jedna z návštěvnic vypověděla, že slyšela mnoho výstřelů, po kterých hostinská ihned podnik uzamkla.