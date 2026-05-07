Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Spor o dědictví? 90letý senior v Rakousku zabil manželku a dceru. Pak se zastřelil

Autor: ,
  18:25
Starší muž v hornorakouské metropoli Linci ve čtvrtek odpoledne zastřelil dvě ženy a poté spáchal sebevraždu. Informoval o tom list Kronen Zeitung s tím, že jeho čin vyvolal rozsáhlý policejní zásah. Veřejnosti podle policie nehrozilo žádné nebezpečí. Policisté použitou zbraň zajistili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií

Incident se odehrál před jedním z penzionů v Linci, a to v městské části Sankt Magdalena. Muž, jak napsal Kronen Zeitung, zastřelil nejprve starší ženu a poté mladší ženu, nakonec spáchal sebevraždu, a to vše před zraky svědků.

„O možném motivu a identitě mrtvých policie nemůže prozatím sdělit žádné podrobnosti,“ citovala veřejnoprávní stanice ORF mluvčí hornorakouské policie Ulriku Handlbauerovou. Podle informací Kronen Zeitung zastřelil muž svou manželku a dceru.

Mami, běžím o život. Útočník ve škole v Rakousku zastřelil deset lidí i sebe

O střelci deník napsal, že jím byl takřka 90letý Rakušan, starší z žen byla podobného věku a mladší bylo okolo 60 let. Za možný motiv Kronen Zeitung označil dědický spor. Muž po sobě zanechal dopis na rozloučenou.

V penzionu, u kterého se incident stal, zároveň funguje hostinec. Ten mohli lidé opustit po zhruba půl hodině. Jedna z návštěvnic vypověděla, že slyšela mnoho výstřelů, po kterých hostinská ihned podnik uzamkla.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

„Tohle není covid.“ WHO uklidňuje, že šíření hantaviru na lodi nevěstí novou pandemii

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci covid-19. Ve čtvrtek to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace (WHO) pro prevenci...

7. května 2026  18:31

Spor o dědictví? 90letý senior v Rakousku zabil manželku a dceru. Pak se zastřelil

Při útoku v centru Vídně bylo v pondělí večer zraněno několik lidí, policie...

Starší muž v hornorakouské metropoli Linci ve čtvrtek odpoledne zastřelil dvě ženy a poté spáchal sebevraždu. Informoval o tom list Kronen Zeitung s tím, že jeho čin vyvolal rozsáhlý policejní zásah....

7. května 2026  18:25

Drama na Brněnsku. Agresivní muž vylezl na střechu a házel po záchranářích tašky

Agresivní muž házel ze střechy na zem střešní tašky

Dramatické chvíle zažili ve čtvrtek záchranáři a policisté ve Zbraslavi na Brněnsku, kam vyjeli do rodinného domu k ženě, která potřebovala pomoc. Její převoz do nemocnice zkomplikoval agresivní muž,...

7. května 2026  18:19

„Vymíráme!“ varuje Jiří Čunek. Zaskočilo ho přiznání gaye v maturitě z angličtiny

Senátor Jiří Čunek

Kritika maturitních testů z angličtiny se většinou opírá o jejich náročnost, v letošním roce se však kritika náhle stočila i k otázkám demografie a hodnot. Důvodem je poslechová nahrávka, ve které se...

7. května 2026  17:20

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  15:51,  aktualizováno  17:17

Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky

Test laserového děla DragonFire pro britskou armádu (19. ledna 2024)

Britská vláda představila ambiciózní plán na masivní zapojení soukromých investic do obrany. Jde svým způsobem o revoluční počin. Cílem je urychlit vojenskou připravenost celé země, podpořit inovace,...

7. května 2026  17:16

Začalo to bolestmi břicha. Adinka podlehla vzácné rakovině, lidé ji podpořili miliony

Adinka podlehla vzácné rakovině tlustého střeva.

Šestnáctiletá Adinka z Mostecka, které její nejbližší přezdívali Žížalka, zemřela na rakovinu tlustého střeva. U dětí se jedná o extrémně vzácný typ rakoviny. Právě proto ze začátku rodiče ani lékaři...

7. května 2026  16:37

Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila...

Opozice vyzývá ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO, aby odstoupila z funkce. Podle portálu Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů...

7. května 2026  14:01,  aktualizováno  16:27

Pryč se Stalinem, vyzývá politik k odstranění podobizny diktátora na hřbitově v Brně

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně je...

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně se skrývá podobizna Josifa Stalina. Pro některé politiky byl tento zapomenutý portrét sovětského diktátora překvapením a připravují...

7. května 2026  16:22

„Nevkusné ano, trestné ne.“ Německý soud zrušil rozsudek v kauze Bystroně z AfD

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (vlevo, 7. května 2026)

Mnichovský odvolací soud ve čtvrtek zrušil dřívější rozsudek nad německým europoslancem českého původu Petrem Bystroněm. Ten loni dostal pokutu za používání symbolů protiústavních a teroristických...

7. května 2026  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Loď zasaženou hantavirem opustily tři desítky cestujících. Úřady po nich pátrají

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností,...

7. května 2026  14:20,  aktualizováno  16:07

Lupiči z odpáleného bankomatu vzali 300 tisíc. Ujeli na koloběžkách

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat. Policisté po nich pátrají i se psovodem, do akce zapojili rovněž vrtulník s termovizí a o pomoc žádají...

7. května 2026  7:55,  aktualizováno  15:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.