Vojáci i generálové mě brali jako dceru nebo sestru, říká kurdská fixerka

Všude se uvádí, že jste pracovala jako takzvaný fixer. Můžete vysvětlit, jaký je rozdíl mezi průvodcem a fixerem?

Termín fixer se používá pro lidi, kteří reportérům pomáhají ve válečných zónách, v místech výjimečných, nebezpečných a mimořádných událostí. Fixer by měl dobře znát konkrétní místo, zvyky, způsoby a zprostředkovávat zahraničním novinářům kontakt s místními úřady a lidmi, kteří rozhodují o povolení vstupu do takového regionu. Důležité je proto mít nebo si alespoň umět vytvořit rozsáhlou síť kontaktů. Samozřejmostí je také ovládat konkrétní jazyk či jazyky, jež se v místě používají. Fixery ale nakonec širší veřejnost vůbec nezná. Jsou to pro novináře takové oči, uši a ústa, která jim otevírají důležité dveře.