Neznámí pachatelé během nočního přepadení odnesli z národního muzea Adriena Dubouché v Limoges ve středozápadní Francii dvě porcelánové mísy ze 14. a 15. století a vázu z 18. století, které jsou všechny označeny jako národní poklady, uvedlo muzeum.
Policie byla informována, že jejich hodnota činí přibližně 9,5 milionu eur (232 milionů korun). Prokuratura proto zahájila vyšetřování závažné krádeže kulturního majetku. Podle státní zástupkyně v Limoges Emilie Abrantesové se pachatelům podařilo z místa činu uprchnout.
„Ve všech významných muzeích světa došlo někdy k odcizení předmětů. Je pravděpodobné, že sběratelé si objednávají takové krádeže a obracejí se přitom na zkušené zločince,“ uvedl starosta města Émile Roger Lombertie.
Na webových stránkách muzeum uvádí, že vlastní asi 18 tisíc děl, včetně největší veřejné sbírky místního porcelánu.