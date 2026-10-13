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Druhý krach vítězky švédských voleb. Anderssonová vládu nemá, čeká ji test

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  15:05
Švédská sociální demokratka Magdalena Anderssonová po neúspěšném pokusu...

Švédská sociální demokratka Magdalena Anderssonová po neúspěšném pokusu sestavit vládu vrací mandát předsedovi parlamentu. (26. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Lídryně švédských sociálních demokratů Magdalena Anderssonová (druhá zprava) si...
Lídryně Levicové strany Nooshi Dadgostarová (vpravo) a předsedkyně sociálních...
Předseda švédského parlamentu Andreas Norlén (vpravo) jedná s lídryní...
Předsedkyně Sociálnědemokratické strany Magdalena Anderssonová hovoří během...
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Lídryně švédské středolevé opozice a sociálních demokratů Magdalena Anderssonová v úterý řekla, že nesplnila podmínky pro sestavení vlády. Jde o její druhý neúspěšný pokus, a to měsíc po parlamentních volbách, v nichž levicový blok zvítězil. Předseda parlamentu vzápětí uvedl, že komora bude ve čtvrtek hlasovat o tom, zda se 59letá Anderssonová může stát premiérkou.

Politická situace je v 11milionové severské zemi od voleb 13. září v patové situaci, protože se dosud ani levici, ani pravici nepodařilo sestavit vládu.

Předsedkyně sociálních demokratů má se svými spojenci ve 349členném parlamentu 176 křesel oproti 173 křeslům pravice. Výsledky byly natolik těsné, že trvalo několik dní, než se potvrdilo těsné vítězství středolevicového bloku nad blokem pravicovým.

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Anderssonová už na konci září neuspěla při prvním pokusu spojit do jedné koalice centristy a radikální levici, dvě politické síly, které si jsou velmi vzdálené. Strany jejího bloku se po několikatýdenním odmítání zasednout k jednomu stolu poprvé sešly v pátek. Levicová strana chce ministerské posty jako podmínku pro podporu případné vlády, což je pro Stranu středu nepřijatelné, a proto s ní odmítá spolupracovat.

„Bylo dosaženo pokroku (v jednáních s ostatními stranami), ale zároveň nejsou splněny podmínky nezbytné pro sestavení vlády,“ řekla Anderssonová na úterní tiskové konferenci.

Předseda parlamentu v návaznosti na to oznámil, že se rozhodl předložit ve čtvrtek na plénu hlasování o šéfce sociálních demokratů, aby se rozhodlo, zda se může stát premiérkou. Vzhledem k současné patové situaci politička nicméně sama přiznala, že by hlasování prohrála.

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V takovém případě bude mít šéf parlamentu možnost pověřit sestavením vlády Ulfa Kristerssona, lídra konzervativců a dosavadního premiéra. Kristersson pak bude muset získat podporu alespoň jedné opoziční strany, nebo naopak zajistit, aby proti němu nehlasovaly všechny. Premiér ve Švédsku může vykonávat svou funkci, dokud proti němu výslovně nehlasuje většina.

Předseda parlamentu může některého z politiků pověřit sestavením vlády až čtyřikrát. Pokud i čtvrtý pokus selže, budou muset být vyhlášeny nové volby, což je podle AFP velmi nepopulární vyhlídka.

Po volbách v roce 2022 trvalo sestavení vlády 37 dní a po volbách v roce 2018 dokonce 134 dní.

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