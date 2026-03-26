Trump a první dáma Melania Trumpová letos rovněž plánují přivítat Sia a a jeho manželku Pcheng Li-jüan v Bílém domě, oznámila americká mluvčí Karoline Leavittová.
Na otázku zda nový termín Trumpovy cesty signalizuje brzký konec blízkovýchodní války Leavittová podle AP odpověděla optimisticky. „Vždy jsme to odhadovali na čtyři až šest týdnů. Takže si to můžete spočítat,“ řekla mluvčí.
Současný konflikt na Blízkém východě začal 28. února americkými a izraelskými údery na Írán. Napadená země krátce poté zahájila vojenskou odvetu a začala útočit raketami a drony na Izrael a na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu.
|
USA a Čína jednaly o obchodní dohodě. Trump chystá výjezd do Pekingu
Trump se pokoušel vyvíjet tlak na Čínu a další země, aby vyslaly válečné lodě na pomoc se zajištěním bezpečné plavby Hormuzským průlivem, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu. Írán kvůli útokům USA a Izraele klíčovou vodní cestu blokuje, což má za následek celosvětové zdražování ropy.
Americký prezident v jednu chvíli naznačil, že jeho cestovní plány závisejí na reakci Pekingu. Zároveň dodal, že USA nepotřebují pomoc od spojenců, kteří jeho žádost odmítli.
Washington a Peking se na podzim po celní válce dohodly na ročním uklidnění v této otázce. Trump později souhlasil s návštěvou druhé nejlidnatější země světa.
Do Číny Trump naposledy zavítal v roce 2017 za svého prvního funkčního období. Čína se hlavně v asijském regionu prosazuje stále asertivněji, což vyvolává obavy tradičních amerických spojenců v oblasti, především na Tchaj-wanu, který Peking pokládá za součást Číny.
|
30. října 2025