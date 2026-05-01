Vypadá jako severokorejský vůdce. Trumpova zlatá socha vzbuzuje údiv

  9:35
Přes čtyři metry vysokou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla vztyčena na Floridě, začali lidé na internetu přirovnávat k soše severokorejského vůdce Kim Ir-Sena v Pchjongjangu. Americká socha vysoká 4,5 metru, které se přezdívá Don Colossus, stojí od tohoto týdne v golfovém rezortu Trump National Doral poblíž Miami.
Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...

Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se přezdívá Don Colossus v golfovém rezortu Trump National Doral poblíž Miami. (30. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...
Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...
Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...
Oslavy dne narození zakladatele KLDR Kima Ir-sena. Současný severokorejský...
Trump v obleku má levou ruku u stehna a pravici zdviženou a zaťatou v pěst, zřejmě s odkazem na snímek po atentátu z července 2024. Uživatelé sociálních sítí dílo ale rychle připodobnili k bronzové, 22 metrů vysoké soše Kim Ir-sena v tradičním oděvu a kabátu, který má levou ruku za zády a nataženou pravicí ukazuje před sebe.

Trumpův častý kritik Sam Youssef na sociální síti X napsal, že prezident si sochou splnil svůj sen stát se podobným severokorejským vůdcům. Podle časopisu Golfweek se někteří golfisté zdráhají u díla pózovat. Zatímco jedni váhají, jestli si s „velmi vysokou a velmi zlatou“ sochou pořídit selfie snímek, jiní to kategoricky odmítli.

Přes tři tuny vážící bronzovou sochu navrhl umělec Alan Cottrill z Ohia, který se dříve dostal do sporu ohledně platby se skupinou $PATRIOT zabývající se kryptoměnami, jež sochu objednala předloni v srpnu. Cottrillovi bylo zaplaceno 300 000 dolarů (přes 6,2 milionu Kč) za bronz a 60 000 dolarů za pozlacení.

Trump dál trollí. Sdílel mapu, na níž je Hormuzský průliv pojmenován po něm

Spor se datuje od doby, co skupina začala využívat díly k prodeji kryptoměnových tokenů. To Cottrilla vedlo k tomu, že sochu uchovával na tajném místě, dokud mu nebyla vyplacena celá částka. Bílý dům trvá na tom, že na tomto kryptoměnovém projektu ani na související soše se nijak nepodílí.

Trump měl za svého prvního funkčního období se současným vůdcem KLDR Kim Čong-unem napjaté vztahy. Kima přezdíval „malý rakeťák“ a tvrdil, že jeho jaderné tlačítko je „mnohem větší“ než to Kimovo. Oba se nakonec usmířili, a Trump tvrdil, že se „zamilovali“ poté, co mu vůdce poslal „krásné dopisy“. Trump podle médií také v roce 2018 chválil Kima jako silného lídra. „Stačí, aby promluvil, a jeho lid zpozorní. Chci, aby moji lidé dělali totéž,“ řekl. Později ale dodal, že jen žertoval a že se jednalo o sarkasmus.

USA vydají k výročí nezávislosti pasy s Trumpem, žijící prezident tam bude poprvé

KLDR se od roku 2019, kdy zkrachovala troje diplomatická jednání mezi Kimem a Trumpem o denuklearizaci, odmítá vrátit k rozhovorům se Soulem i s Washingtonem a pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu.

Vypadá jako severokorejský vůdce. Trumpova zlatá socha vzbuzuje údiv

Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...

Přes čtyři metry vysokou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla vztyčena na Floridě, začali lidé na internetu přirovnávat k soše severokorejského vůdce Kim Ir-Sena v...

