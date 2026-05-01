Vypadá jako severokorejský vůdce. Trumpova zlatá socha vzbuzuje údiv

Trump v obleku má levou ruku u stehna a pravici zdviženou a zaťatou v pěst, zřejmě s odkazem na snímek po atentátu z července 2024. Uživatelé sociálních sítí dílo ale rychle připodobnili k bronzové, 22 metrů vysoké soše Kim Ir-sena v tradičním oděvu a kabátu, který má levou ruku za zády a nataženou pravicí ukazuje před sebe.
Trumpův častý kritik Sam Youssef na sociální síti X napsal, že prezident si sochou splnil svůj sen stát se podobným severokorejským vůdcům. Podle časopisu Golfweek se někteří golfisté zdráhají u díla pózovat. Zatímco jedni váhají, jestli si s „velmi vysokou a velmi zlatou“ sochou pořídit selfie snímek, jiní to kategoricky odmítli.
Přes tři tuny vážící bronzovou sochu navrhl umělec Alan Cottrill z Ohia, který se dříve dostal do sporu ohledně platby se skupinou $PATRIOT zabývající se kryptoměnami, jež sochu objednala předloni v srpnu. Cottrillovi bylo zaplaceno 300 000 dolarů (přes 6,2 milionu Kč) za bronz a 60 000 dolarů za pozlacení.
Spor se datuje od doby, co skupina začala využívat díly k prodeji kryptoměnových tokenů. To Cottrilla vedlo k tomu, že sochu uchovával na tajném místě, dokud mu nebyla vyplacena celá částka. Bílý dům trvá na tom, že na tomto kryptoměnovém projektu ani na související soše se nijak nepodílí.
Trump měl za svého prvního funkčního období se současným vůdcem KLDR Kim Čong-unem napjaté vztahy. Kima přezdíval „malý rakeťák“ a tvrdil, že jeho jaderné tlačítko je „mnohem větší“ než to Kimovo. Oba se nakonec usmířili, a Trump tvrdil, že se „zamilovali“ poté, co mu vůdce poslal „krásné dopisy“. Trump podle médií také v roce 2018 chválil Kima jako silného lídra. „Stačí, aby promluvil, a jeho lid zpozorní. Chci, aby moji lidé dělali totéž,“ řekl. Později ale dodal, že jen žertoval a že se jednalo o sarkasmus.
KLDR se od roku 2019, kdy zkrachovala troje diplomatická jednání mezi Kimem a Trumpem o denuklearizaci, odmítá vrátit k rozhovorům se Soulem i s Washingtonem a pokračuje v rozšiřování svého jaderného arzenálu.