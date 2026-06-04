Co tam dělají? New York řeší záhadu lidí, kteří lezou v noci do kanalizace

Bezpečnostní kamery zaznamenaly podle agentury AP nejméně tři případy, kdy skupiny lidí v noci vstupovaly do kanalizačních tunelů přes údržbářské šachty v Brooklynu a Queensu.
Na jednom z videí mají někteří čelovky a drží předměty připomínající lopaty či další nářadí. Jiné záběry zase zachytily, jak jeden z členů za sebou uzavírá poklop, zatímco přijíždějící auta zpomalují a zastavují. Kamery zaznamenaly i to, jak se jedna ze skupin po výstupu ven převléká do čistého oblečení. Podle policie se v podzemí pohybovala přibližně tři hodiny.
Odbor ochrany životního prostředí uvedl, že kanalizaci v Brooklynu kontroloval a nezjistil žádné poškození. Incident v Queensu prošetřuje. Mluvčí Rob Wolejsza zdůraznil, že vstup do kanalizační sítě je nejen nelegální, ale také „mimořádně nebezpečný“.
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„Kanalizace může skrývat řadu nebezpečí, včetně jedovatých a potenciálně smrtelných plynů, nestabilních povrchů, rizika zaplavení a stísněných prostor,“ uvedl.
Veřejnosti podle policie nebezpečí nehrozí. Co za incidenty stojí a proč lidé do kanalizace lezou, však neví. Policisté případ stále vyšetřují.