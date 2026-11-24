Zaděláno na problémy je proto, že když teď Ukrajinci efektně napadli ruské lodě a málem zničili zánovní korvetu Merkurij, útočili z jedné části rozdělené Libye přes křehkou čáru příměří do té druhé Libye.
Libye je země rozseknutá na dvě svou občanskou válkou, která nyní dříme a rusko-ukrajinská válka má sílu ji probudit.
Země je v divokém stavu, jeden čas měla tři vlády a dva parlamenty, teď má ty vlády sice už jen dvě, ale ani jedna z nich ve skutečnosti stejně nevládne. Svět uznává tu na západě, která uměle vznikla doslova jako loutkový diktát v režii OSN před pěti lety, aby dohlížela na volby, které se nikdy nekonaly. Loutkovodičství Spojených národů naštvalo legitimní parlament tak, že utekl do Benghází na východě země a jmenoval konkurenční kabinet.
Začalo to v Súdánu, kde se Rusové zapojili do občanské války, když začali podporovat protivládní povstalce. Takže se tam objevili Ukrajinci, aby pomohli vládě, o niž jim nešlo, protože jim šlo o Rusy.