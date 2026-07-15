U břehů Libye se převrátila loď s migranty. Desítky z nich zahynuly, další se pohřešují

Neštěstí se stalo v úterý blízko ostrova Bardaa severozápadně od města Tobruk. Zemi původu migrantů pobřežní stráž neuvedla. Byly mezi nimi ale i ženy a děti. Loď směřovala k evropským břehům.
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Člun s migranty se srazil s lodí řecké pobřežní stráže, nejméně 14 jich zemřelo
Libye je jedním z výchozích bodů, odkud do Evropy přes Středozemní moře míří lidé prchající ze zemí Blízkého východu a Afriky. Za riskantní cestu v často přetížených a nevyhovujících plavidlech pašerákům lidí platí většinou několik tisíc eur.
Nehody lodí, které je převážejí, jsou častým jevem. V polovině června se na moři v blízkosti Tobruku převrátila loď. Deset lidí přežilo, 11 těl utonulých se podařilo nalézt a 40 migrantů se pohřešovalo.
Podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na této tranzitní trase ve střední části Středozemního moře v období od začátku roku do poloviny května zahynulo nebo bylo pohřešováno nejméně 800 migrantů. Za celý minulý rok jich podle organizace bylo přes 1 300.