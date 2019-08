Na severu Libye zemřelo 43 lidí, k náletu se hlásí východolibyjské síly

Člen městské rady Mohamed Omar agentuře Reuters řekl, že v důsledku leteckého útoku přišlo o život nejméně 43 lidí, dalších 51 je raněných. Bilance obětí však podle něj není konečná a pravděpodobně bude stoupat.



Síly Libyjské národní armády (LNA) jsou loajální vzbouřeneckému generálovi Haftarovi. Popřely však, že by jejich cílem byli civilisté. Mezinárodně uznávaná libyjská vláda, která sídlí v Tripolisu nicméně potvrdila, že Haftarovy opoziční síly zabily a zranily desítky lidí, hlavně civilistů. Bomby zasáhly svatební obřad.

Air strike hits wedding ceremony in southwestern Libyan town of Murzuq, reportedly killing at least 20 people and injuring dozens more pic.twitter.com/Y7Kt84Lvms