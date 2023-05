V Libyi nejezděte sám, unesou vás. Rozervaná země, ale místní si nestěžují

Už přílet do Tripolisu je poněkud nevšedním zážitkem, protože cizince z letiště nepustí bez zajištěného odvozu. Únosy jsou tu stále častým problémem.

A to se bezpečnostní situace dle místních oproti ještě loňskému roku velice zlepšila. Takže dnes slovy místního kolegy Antonia vypadá takto: „Nikdy nejezdi sám taxíkem, musíš mít vždycky někoho, kdo tě odveze.“

Je to důsledek chaosu, do něhož země upadla poté, co v roce 2011 svrhly milice podporované Západem režim Muammara Kaddáfího. Očekávané růžové zítřky mají dodnes zpoždění.