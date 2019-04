Udělejte něco, nebo do Evropy zamíří 800 000 běženců, varuje premiér Libye

19:04 , aktualizováno 19:04

Do Evropy by mohlo z Libye zamířit až 800 tisíc uprchlíků. V rozhovoru s italským listem Corriere della Sera to řekl předseda mezinárodně uznávané libyjské vlády Fáiz Sarrádž. Boje, které v této zemi začaly 4. dubna, nepřežilo 147 lidí. Dalších více než 600 utrpělo zranění, uvedla v pondělí Světová zdravotnická organizace v nové bilanci.