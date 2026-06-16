„Jako teenager jsem založil vlastní stát a dokonce jsem byl v 17 letech pozván, abych promluvil před OSN,“ cituje SZ šéfa samozvaného státního útvaru, kalifornského studenta Wyatta Baeka.
Gapla se rozprostírá na ploše 205 hektarů u řeky Dunaj – na území, na které si podle Baeka „nikdo nedělá nárok“. Sám sice na území své „země“ ještě nikdy nevkročil, ale už má pasy, registrační značky, vlajku a internetové stránky. „A samozřejmě také jméno: Federální stát Gapla,“ uvedl Baek. Podle webu má Gapla podporovat „mír a harmonii“ mezi národy a být „moderním a inovativním státem“.
Baek o sobě tvrdí, že vytvořil test inteligence, platformu pro hodnocení škol, technologický kanál na platformě YouTube, napsal elektronické knihy o různých tématech, mimo jiné i o zakládání států, uvádí deník SZ, který šéfa Gaply popisuje jako technologického nadšence připomínajícího zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga.
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Vzniká reprezentace Liberlandu. Povede ji trenér plzeňských fotbalistek
Gapla se nachází v bezprostředním sousedství takzvaného Liberlandu, který založil roce v roce 2015 český aktivista Vít Jedlička coby „nejsvobodnější zemi na světě“. Doslova tam vládne blockchain – kdo se chce stát občanem, musí investovat do speciální kryptoměny, připomíná SZ. Premiérem je miliardář a zakladatel blockchainu Justin Sun.
Výlet na fórum Hospodářské a sociální rady OSN financovali Baek a dva další Gaplané prostřednictvím jedné gaplanské organizace, kterou platí vláda Gaply.
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Liberland chce prodávat půdu. Jako investice je to nesmysl, říká expert
Gapla, stejně jako Liberland, leží na pomezí Chorvatska a Srbska, kde se tyto státy dlouhodobě neshodnou na přesném průběhu hranice kvůli změnám toku Dunaje. Zakladatelé obou samozvaných států tvrdí, že vznikly na „území nikoho“, což ale Záhřeb i Bělehrad odmítají. Jde podle nich nadále o sporné území bez mezinárodního uznání.