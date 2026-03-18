Počet dětských obětí války v Libanonu vydá za jednu třídu denně, burcuje UNICEF

  19:01
Počet zabitých a zraněných dětí za války v Libanonu, jež se znovu vyostřila 2. března, je srovnatelný s počtem obětí, které by denně připadly na jednu školní třídu. Ve středu to řekl Ted Chaiban, zástupce výkonného ředitele Dětského fondu OSN (UNICEF). Izrael tvrdí, že úmyslně neútočí na civilisty a že jeho varování jim dávají dostatek času před údery utéct. Středeční izraelský útok v centru Bejrútu však podle agentury AFP přišel bez předchozí výzvy k evakuaci.
V libanonském Baalbeku pohřbili oběti izraelského bombardování. Rakve...

V libanonském Baalbeku pohřbili oběti izraelského bombardování. Rakve překrývají vlajky hnutí Hizballáh. (5. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Izraelský útok na budovu v libanonském Bejrútu. (18. března 2026)
Militantní hnutí Hizballáh na začátku března vzdušnými údery zaútočilo na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským útokům. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpovídá rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery.

Od té doby bylo v Libanonu zabito nejméně 116 dětí a dalších více než 300 utrpělo zranění, uvádí libanonské ministerstvo zdravotnictví. To se rovná zhruba 30 dětem denně. „To je třída dětí, která je v Libanonu každý den od začátku války buď zabita, nebo zraněna,“ řekl Chaiban. „Zaplatily hroznou cenu. První věc, kterou požadujeme, je uklidnění bojů,“ dodal.

Izrael útočil v centru Bejrútu bez výzvy k evakuaci, úřady hlásí 12 mrtvých

Počet obyvatel, kteří kvůli válce museli opustit domov a kteří se zaregistrovali u libanonského ministerstva sociálních věcí, dosáhl zhruba 1,05 milionu. Mezi nimi je 350 tisíc dětí. „Zcela to narušuje životy dětí. Žádný domov, žádná škola, žádný pocit normálnosti,“ varoval Chaiban.

Podle prohlášení úřadů 132 742 z vnitřně vysídlených obyvatel nyní přebývá ve více než 600 hromadných uprchlických přístřeších. Stovky dalších však žijí na pobřeží metropole – někteří ve stanech, jiní zcela bez přístřeší. Mnoho vysídlených rodin uvedlo, že azylové domy měly omezené množství elektřiny, žádné topení a nedostatek koupelen a tekoucí vody.

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v jižním Libanonu

Izraelské údery v Libanonu od 2. března zabily podle středečního prohlášení libanonského ministerstva zdravotnictví 968 lidí, což je o 56 mrtvých více, než uváděla bilance z předchozího dne. Údery zranily přes 2 400 lidí.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Počet dětských obětí války v Libanonu vydá za jednu třídu denně, burcuje UNICEF

V libanonském Baalbeku pohřbili oběti izraelského bombardování. Rakve...

Počet zabitých a zraněných dětí za války v Libanonu, jež se znovu vyostřila 2. března, je srovnatelný s počtem obětí, které by denně připadly na jednu školní třídu. Ve středu to řekl Ted Chaiban,...

18. března 2026  19:01

18. března 2026

