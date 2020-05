Libanon je na pokraji potravinové krize, cena jídla se rychle zdvojnásobila

16:13 , aktualizováno 16:13

Libanon stojí na prahu potravinové krize, a to je situace, která by ještě před deseti byla nepředstavitelná, napsal premiér Hasan Dijáb pro list The Washington Post. Mnoho Libanonců už podle něj přestalo kupovat maso, ovoce a zeleninu a brzy možná nebudou mít ani na chleba.