Výbuch v Bejrútu přinesl stres a mobilizaci, líčí česká velvyslankyně

16:55 , aktualizováno 16:55

Libanon se bude z úterní exploze, která si v hlavním městě vyžádala více než stovku obětí a několik tisíc zraněných, ještě dlouho vzpamatovávat. V rozhovoru pro iDNES.cz to uvedla česká ambasadorka v Bejrútu Michaela Froňková, podle které je česká pomoc pro zemi zásadní a velmi vítaná. Čechům v Libanonu nicméně kvůli krizi doporučila co nejrychlejší návrat do vlasti.