Teď, nebo nikdy. Izrael útok pagery uspíšil, chystal ho pro totální válku

Osmatřicetiletý Nádir byl v centru Bejrútu se svým kamarádem, když v úterý kolem čtvrté hodiny odpoledne uslyšeli výbuch z opodál stojícího autobusu. „Šli jsme tam a na místě řidiče uviděli muže, který krvácel,“ popsal Nádir. Nejdříve se domníval, že zraněného někdo postřelil.

„Pak jsem ale uslyšel další hluk a exploze v oblasti, kde jsme se nacházeli. V tu chvíli jsem věděl, že se něco stalo,“ popsal listu Haarec první minuty toho, co se posléze ukázalo jako hromadný útok na osobní komunikační zařízení členů Hizballáhu po celém Libanonu.

„Syn je lékař. Hned po začátku výbuchů ho povolali do práce s tím, že jde o celostátní stav nouze. Podle syna v nemocnici zavládla panika, chodby jsou plné zraněných, zdravotníci museli připravit desítky dalších stanic intenzivní péče,“ uvedla obyvatelka Bejrútu Samira.

„Říkal také, že jsou tam různé druhy zranění: poranění očí, ztráta prstů, poranění ucha, žaludku nebo stehna,“ konstatovala.

Jako Soudný den, lidé šílí

Při úderu, který má podle libanonských bezpečnostních složek na svědomí Mosad, přišlo o život devět lidí a další tři tisíce utrpěly zranění. Je mezi nimi i íránský velvyslanec v Libanonu, který přišel o oko a druhé má zraněné.

„Původně jsme mysleli, že zraněných bude pár set, ale jsou to tisíce. Všechny nemocnice pokračují v ošetřování lidí. Situace v Libanonu je jako Soudný den. Lidé šílí. Úředníci po celé zemi vyzvali veřejnost, aby darovala krev,“ uvedla jednačtyřicetiletá Iman z města Týr.

K výbuchům pagerů došlo zejména na jižním předměstí Bejrútu, které je baštou Hizballáhu. Odehrály se také ve městech Nabatíja či Bint Džubajl. Exploze podle Haarecu zranily i několik lidí v Sýrii.

Deník The New York Times (NYT) s odkazem na své zdroje ve středu napsal, že Izrael ukryl výbušný materiál do pagerů, které si Hizballáh před několika měsíci objednal u tchajwanského výrobce Gold Apollo.

Pagery podle NYT zachytil Mosad předtím, než dorazily do Libanonu. Do každého zařízení umístil výbušninu vážící několik desítek gramů a zabudoval do něj spínač, kterým mohl pager na dálku odpálit.

Hizballáhu se vymstila vlastní opatření

Libanonská vláda i Hizballáh útok přisoudily Izraeli. Ten záležitost dosud nekomentoval. Představitelé Hizballáhu už slíbil odplatu.

Agentura Axios ve středu uvedla, že Izrael plán na odpálení pagerů zřejmě aktivoval dříve, než původně zamýšlel, a to v obavách, že Hizballáh záměr odhalí. Agentuře to řekli tři nejmenovaní američtí představitelé. „Byl to moment buď teď, nebo nikdy,“ popsal jeden z nich.

„Izrael plánoval použít exploze pagerů jako úvodní úder v totální válce s Hizballáhem, ale v posledních dnech se začal strachovat, že by nastražená zařízení mohla být odhalena,“ řekl Axiosu nejmenovaný izraelský představitel. Dva členové hnutí nedávno vyjádřili ohledně pagerů obavy.

Izraelský ministr obrany Joav Gallant podle Axiosu několik minut před útokem informoval USA, že se chystá úder, ale neuvedl podrobnosti.

Izrael během úderu paradoxně využil bezpečnostních opatření Hizballáhu. Jeho vůdce Hasan Nasralláh počátkem roku příslušníkům hnutí nakázal, aby se zbavili svých telefonů, které lze sledovat.

„Vypněte je, zakopejte je, dejte to do železné truhly a zamkněte. Kolaborantem s Izraelci je mobil ve vašich rukou, v rukou vaší ženy a vašich dětí,“ prohlásil. Organizace poté přistoupila k nákupu pagerů.

„Hizballáh se vrátil k těmto zařízením v domnění, že budou pro jeho bojovníky bezpečnější než telefony, které lze zaměřit pomocí GPS,“ řekl stanici CNN Avi Melamed, někdejší izraelský zpravodajec.

„Tato zařízení s velmi nízkou technickou úrovní byla použita proti nim a velmi pravděpodobně prohloubila stres a rozpaky jeho vůdců,“ dodal.

Izrael chce zasít paranoiu, míní experti

„Část vzkazu Hizballáhu je jasná: Můžeme vás zastihnout kdekoli a kdykoli si vybereme, a můžeme to udělat pouhým stisknutím tlačítka,“ řekl analytik CNN John Miller.

Podle něho bylo cílem operace také vyvolat mezi členy Hizballáhu paranoiu, snížit jejich schopnost verbovat lidi a oslabit důvěru ve vedení Hizballáhu a jeho schopnost zabezpečit své operace a členy.

„Zdá se, že cílem bylo předat zprávu, která zostří Nasralláhovo dilema: kolik je ochoten zaplatit za to, že bude pokračovat v útocích na Izrael a podporovat vůdce Hamásu Jahju Sinvára? Organizace, která se pyšní utajením a vysokou úrovní zabezpečení, se ocitla v situaci, kdy byla narušena a odhalena,“ uvedl Amos Jadlin, bývalý šéf izraelské vojenské rozvědky.

Hizballáh bojuje s Izraelem už několik desítek let, vedly spolu dvě války, naposledy v roce 2006. V posledních letech se sporadicky ostřelovaly přes hranici, ale od loňského října, kdy začala válka v palestinském Pásmu Gazy, provádí letecké útoky přes hranici denně.

Hizballáh je spojencem Íránu a teroristického hnutí Hamás, s nímž Izrael vede válku v Gaze. Tu začal Hamás teroristickým útokem na Izraelem, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí. Válka v Pásmu Gazy si podle tamních úřadů ovládaných Hamásem vyžádala 41 tisíc palestinských obětí.