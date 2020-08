Do výbuchu v Libanonu je namočen Hizballáh, domnívá se bývalý zpravodajec

Média spekulují, že úředníci záměrně nedbali varování celníků, že je nebezpečné nechávat ledek v bejrútském skladišti. Podle některých médií materiál vhodný pro výrobu výbušnin skladovalo hnutí Hizballáh. Jsou tyto spekulace oprávněné?

Je velmi pravděpodobné, že Hizballáh tento materiál využíval nebo měl zájem ho využívat. Jestli ho kradl, v tichosti převáděl, nebo mu byl poskytován, to jsou zatím jen spekulace. Ale je pravděpodobné, že tento materiál Hizballáh využíval.

Bývalý operativec CIA Robert Baer řekl stanici CNN, že rozsah a podoba výbuchu naznačuje, že ve skladišti byly i vojenské výbušniny. Mohlo se skutečně jednat o vojenskou explozi?

K tomu se přesněji dokáže vyjádřit člověk s pyrotechnickými zkušenostmi. Nicméně, na celé řadě záznamů je vidět, že velkému výbuchu předchází celá série menších explozí. Tyto malé výbuchy jsou typické pro výbuchy v muničních skladech. Nelze vyloučit, že byl ve skladu vojenský materiál. Ta vazba na Hizballáh je na místě. Některá média uvádějí, že tam byla uskladněna pyrotechnika, zřejmě horší kvality. I to je možné.

Americký prezident Donald Trump řekl, že v Bejrútu vybuchla bomba. Lze vyloučit, že se jednalo o útok?



Ihned po incidentu mě napadlo, že by se mohlo jednat o vyřizování účtů ze strany Islámského státu. Hizballáh se jako prodloužená ruka v Íránu a v Sýrii účastnil bojů proti Islámskému státu, který je tvořen sunnity. Neexistuje ale k tomu zatím žádná indicie. Je to velmi hypotetické a velmi málo pravděpodobné.

Mohl explozi způsobit Izrael, jak soudí některé konspirační teorie?

Spíše Hizballáh něco nezvládl. Je celkem běžná praxe Libanonců, že palebné posty, odpalovací zařízení, skladiště zbraní a vojenských materiálů mají v obytných prostorech, protože Izrael se zdráhá zaútočit tam, kde by docházelo k civilním obětem. Angažmá Izraele bych spíše vyloučil.

Pravděpodobně se Hizballáhu něco vymklo z rukou. Nemuselo jít o úmysl, ale o nějakou nehodu. Pokud byli aktivními činiteli v těchto prostorech, tak bych se k této teorii nejvíce přikláněl.

Exploze ještě posílila naštvanost libanonské veřejnosti vůči vládě. Pocítí tento hněv i Hizballáh?



Hizballáh je nyní součástí vlády. Už dosáhl svého politického vrcholu. Hizballáh je pro Libanon obrovské neštěstí, země upadá do stále větší tragédie. Exploze v Bejrútu je jenom vrchol ledovce. Veřejnost je velmi rozhořčená. Koncem minulého roku tam probíhaly velké protesty, vláda musela odstoupit. Určitě to Hizballáhu neprospěje a určitě se ta zloba bude obracet i proti němu.

Jiří Soukup Pracuje jako bezpečnostní poradce. V letech 1993 až 1999 působil jako zpravodajský důstojník v Kosovu, jako vedoucí zpravodajského týmu SFOR v Bosně Hercegovině a jako zástupce velitele vojenské policie jednotek UNPROFOR v Chorvatsku. Byl zaměstnancem Vojenského obranného zpravodajství a v letech 2003 až 2007 pracoval v Belgii pro speciální služby Severoatlantické aliance (Allied Command Counterintelligence).

Izraelská média zaujalo, že Hizballáh se k celé situaci nevyjadřuje. Obvykle Hizballáh viní Izrael ze spáchání všech možných incidentů. Nyní však překvapivě mlčí. Lze to interpretovat jako známku toho, že Hizballáh je v tom nějakým způsobem opravdu namočen?

Hizballáh je v tom určitě namočen. Podle mě vyčkává a ve spolupráci s Íránem hledá tu správnou konstrukci kterou by začal předkládat. Hizballáh je prodloužená ruka Íránu, bez Íránu nemá žádný vliv ani by nepřežil. Je otázka, jak rozsáhlé bude vyšetřování v Libanonu a jak k tomu postaví odpovědné orgány .

Izrael nabídl Libanonu pomoc. Tel Aviv na radnici promítl vlajku Libanonu. Pomohou tyto solidární gesta zlepšit napjaté vztahy mezi oběma státy?



V Libanonu má celá řada politických stran mezi sebou proizraelská i protizraelské politiky. Výjimkou je Hizballáh, který je protizraelsky zaměřen. Ten pomoc určitě nepřijme. Je to nicméně gesto dobré vůle a může to vyslat pozitivní signál směrem k občanům Libanonu.