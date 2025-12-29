Libanonská Hlava XXII. Hizballáh se kvůli Izraeli odmítá odzbrojit, ten tak dál útočí

Libanonský premiér Nawáf Salám minulý týden řekl, že vláda je „jen několik dní“ od dokončení procesu odzbrojení jižně od „dělicí“ řeky Lítání. Pak se prý zaměří na zbytek země. Vláda se k odzbrojení Hizballáhu zavázala poté, co díky loni uzavřenému příměří skončil konflikt mezi touto skupinou a Izraelem. Pokud by se odzbrojení dotáhlo do konce, libanonská armáda by získala výhradní kontrolu nad ozbrojenými silami na jihu země.
Libanon je uvězněn mezi řadou nesplnitelných požadavků. Odzbrojte jeho jedinou odstrašující sílu, ale očekávejte ochranu. Spoléhejte se na armádu, ale odepřete jí zbraně. Věřte diplomacii, ale hned druhý den ráno se smiřte s bombami. Věřte v jednání, zatímco mediátoři navrhují údery s velkým počtem obětí.