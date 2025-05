Libanon odzbrojuje Hizballáh. Dělá tím radost Izraeli, chystá se i na Palestince

„Stát by měl mít monopol na zbraně na celém území Libanonu,“ prohlásil Salám v rozhovoru pro list The Wall Street Journal (WSJ). Ten poznamenává, že premiér při tom bouchl pěstí do jídelního stolu.

Salám neskrývá, že chce odzbrojit hnutí i ve zbytku země. Otázkou je, zda se mu to podaří a zda Bejrút vydrží i ve svých dosavadních snahách o oslabení Hizballáhu.

Podle WSJ jsou nicméně i tak Izraelci překvapeni a potěšeni pokrokem, kterého libanonské síly dosáhly. „Vidíme mnoho oblastí, kde je libanonská armáda mnohem efektivnější, než se očekávalo,“ prohlásil nejmenovaný izraelský vojenský činitel. „Izraelské obranné síly jsou obecně potěšeny tímto trendem a očekáváme, že bude pokračovat.“

Listopadová dohoda o příměří uváděla, že izraelské jednotky se stáhnou z jižního Libanonu, zatímco se tam rozmístí vojáci libanonské armády. Izraelská armáda vpadla za libanonské hranice, aby zamezila útokům Hizballáhu na sever židovského státu a umožnila místním vrátit se do svých domovů.

Izrael si i po stažení ponechal kontrolu nad pěti strategickými body. Pokračuje v úderech na příslušníky Hizballáhu, kteří podle něj porušují ujednání mezi Izraelem a Libanonem. Od začátku příměří bylo zabito více než 150 příslušníků organizace.

Podle arabských činitelů libanonská armáda využívá izraelské zpravodajské informace zprostředkované Spojenými státy, aby nalezla a zničila zbývající zásoby zbraní a vojenská stanoviště Hizballáhu na jihu země. Některé zbraně si libanonské vojenské síly ponechávají, aby posílily svůj v mnoha ohledech nedostatečný arzenál.

Proč Hizballáh spolupracuje?

Hizballáh zatím s armádou na odzbrojování spolupracuje. Podle lidí obeznámených s jeho myšlením tak chce získat politické body u veřejnosti a nestát státu v cestě při získávání finančních prostředků na obnovu od západních zemí a států Perského zálivu, které jsou vůči němu nepřátelské a kladou si podmínky ohledně podpory.

Šíitské hnutí nicméně stále dává najevo, že zbraně potřebuje, aby Libanon chránilo před Izraelem a dalšími možnými hrozbami včetně sunnitských extremistů. Poukazuje též na to, že libanonská armáda je tradičně slabá, bez dostatku prostředků a lidí.

Hizballáh se stal dominantní vojenskou silou v Libanonu po střetech s Izraelem v libanonských válkách. Izraelské údery následující po vypuknutí války v Pásmu Gazy, při nichž zahynul i jeho vůdce Hasan Nasralláh, ale hnutí významně oslabily.

Skupina nicméně zůstává v zemi s delikátní dělbou moci mezi křesťany, sunnity a šíity významným politickým hráčem. Mezi obyvatelstvem má stále početné příznivce. Existují tudíž obavy, aby Hizballáh, respektive jeho vojenské křídlo, nereagoval na snahy vlády o jeho zkrocení agresivními kroky a nedošlo k vypuknutí občanské války.

Připouští je i libanonský premiér. „Nechceme zemi přivést na dráhu občanské války, ale věřte mi, že to neovlivní náš závazek rozšířit a upevnit autoritu státu,“ zdůrazňuje Salmán.

Odzbrojení palestinských milicí

Bejrút též usiluje o odzbrojení milicí operujících v palestinských uprchlických táborech na území Libanonu. Vůdce Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás minulý týden při návštěvě země spolu s libanonským prezidentem Josephem Aúnem oznámili dohodu, že palestinské vojenské frakce nebudou využívat Libanon k útokům proti Izraeli a že jejich zbraně budou konsolidovány pod vedením libanonské vlády.

Katarská stanice Al-Džazíra poznamenává, že nošení zbraní v táborech bylo vnímáno jako právo na ozbrojený odpor. Nyní však i mnozí Palestinci mají pocit, že takové projevy podkopávají jejich boj za osvobození, a vítají iniciativu. Pozorovatelé míní, že kdyby ozbrojenci skutečně odevzdali své zbraně, bylo by to velké vítězství Izraele.

Není však jisté, zda k tomu skutečně dojde. Libanonská armáda do táborů zřídkakdy chodí a Abbás je mezi uprchlíky velmi neoblíbený. „Tento prezident nás nectí a nezastupuje, protože podporuje okupaci a přijímá její rozhodnutí,“ prohlásil vedoucí komunity v největším palestinském uprchlickém táboře Šatíla Majdi Majzúb.