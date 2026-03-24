Izraelská armáda zřídí na jihu Libanonu bezpečnostní zónu a převezme kontrolu nad celým územím, včetně všech zničených i funkčních mostů. Oznámil to ministr obrany Jisrael Kac. Dosavadní ofenziva proměnila v trosky nejméně pět ze šesti klíčových mostů na řece Lítání.
Ministr zároveň kategoricky varoval, že stovky tisíc vysídlených Libanonců, kteří z oblasti uprchli před boji, se nebudou smět vrátit do svých domovů, dokud nebude plně zaručena bezpečnost severního Izraele. Kac navíc bez obalu přirovnal současnou situaci a armádní postup v jižním Libanonu ke zničenému Rafahu či Bajt Hanúnu v Pásmu Gazy.
Jak pro iDNES Premium potvrdil bezpečnostní expert Avraham Levin z izraelského centra Alma, cílem tohoto vojenského tažení je kompletně vytlačit Hizballáh za řeku Lítání a zcela tak zabránit jakýmkoliv pozemním infiltracím či přímé palbě na izraelské území.