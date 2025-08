Pět let od tragédie v Bejrútu. Výbuch zabil přes 200 lidí, viníci jsou stále bez trestu

Výbuch ze 4. srpna 2020 způsobil zásobník s dusičnanem amonným, který byl roky uložen v přístavu bez dozoru. Tisíce tun výbušné látky zničily celé čtvrti, zranily přes šest tisíc lidí a způsobily miliardové škody.

Mezi oběťmi byla i zdravotní sestra Jessica Bezdjianová. Její otec George ji našel na podlaze zdevastované nemocnice, kde už jí kolegové nedokázali pomoci. Její příběh přinesla agentura AP.

Tragédie zemi uvrhla do ještě hlubší krize a rozhněvala veřejnost. Vyšetřování vedl soudce Tarek Bitar, který se nebál jít po politicích a bezpečnostních činitelích. Jenže tlak vlivných a válka s Izraelem vyšetřování zbrzdily.

Až letos, s příchodem nové vlády slibující reformy, se případ znovu pohnul. Bitar připravuje závěrečnou zprávu a čeká mimo jiné na finální dokument z francouzského vyšetřování.

Naději pozůstalým dává i postoj nové vlády – prezident Joseph Aoun i premiér Nawaf Salam označili dokončení vyšetřování za prioritu. „Nebude žádné smíření bez odpovědnosti,“ vzkázal premiér. Bitar mezitím vyslýchá další svědky a žádá o právní pomoc ze zahraničí.

Bejrút se z výbuchu stále vzpamatovává i po letech. Opravy financovali hlavně majitelé nemovitostí sami nebo díky pomoci neziskových organizací a diaspory. Podle průzkumu Americké univerzity v Bejrútu bylo opraveno 60 až 80 procent poničených domů.

Výbuch tehdy poškodil i masivní silo, které postavil v letech 1968 až 1970 národní podnik Průmstav Pardubice. S kapacitou až 120 tisíc tun obilí bylo tehdy největším projektem svého druhu s československou stopou. Na jeho výstavbě se podílely stovky dělníků, betonovalo se pomocí moderního posuvného bednění a konstrukce odolávala i mořské vodě.

V roce 2022 se poškozené silo zřítilo po několikatýdenním požáru. Plameny vyvolalo obilí, které se v letním horku vznítilo.

Torzo sila připomíná jak sílu československého stavebnictví, tak zkázu, která v Bejrútu dosud není došetřena.

Pro pozůstalé, jako je George Bezdjian, zůstává 4. srpen dnem hlubokého smutku. „Chci vědět, kdo za to může. Až to zjistíme, uděláme to, co by udělal každý rodič, kdyby mu někdo zabil dítě,“ dodává.