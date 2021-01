Výbuch v Bejrútu může vést k Asadovi. Sýrie chtěla ledek pro sebe, píše list

12:56

Loď s nákladem dusičnanu amonného, který loni explodoval v bejrútském přístavu a zabil na 200 lidí, směřovala nikoli do Mozambiku, jak se uvádělo v dokumentaci, ale do Libanonu. A podle listu The Guardian se poprvé při vyšetřování exploze objevuje možná souvislost se syrským prezidentem Bašárem Asadem, který chtěl dusičnan pro zbrojní účely.