Španělská gay komunita mění sexuální návyky. Můžou za to opičí neštovice

„S touto nemocí si radši dávám pozor,“ říká pětatřicetiletý Antonio z Madridu, který nechtěl uvést své příjmení. „Nemám žádné pohlavní styky, nechodím ani na večírky, a tak to zůstane, dokud se nenaočkuji a nezískám trochu imunity,“ dodává a uznává, že výrazně změnil své chování.

Dříve rád chodil do nočních klubů a někdy se i účastnil libertinských večerů. Přestal s tím, když viděl, jak se epidemie v jeho zemi vyvíjí. „Mě to tak znepokojilo, že jsem letos ani nešel do průvodu hrdosti, nic jsem nepodnikl, protože jsem nechtěl udělat nějakou hloupost,“ říká muž s nervózním úsměvem.

Osmatřicetiletý Pablo se před svým odjezdem na dovolenou do zahraničí chtěl také „vyhnout rizikovým situacím“. „Takže jsem přestal chodit do klubů, kde se navazují sexuální známosti, a neměl jsem žádné pohlavní styky,“ říká. Podle tohoto zaměstnance ve farmaceutickém průmyslu, který nemá stálého partnera, hrozí největší riziko v klubech, protože „tam člověk neví, komu se vyhnout, ani jak se jmenují lidé, se kterými se vyspí“.

Zdá se, že tato tendence k cudnosti se v LGBT komunitě docela rozšířila, jak ukazují výpovědi dalších mužů, se kterými francouzská tisková agentura (AFP) mluvila, ale kteří nechtěli být zmíněni.

Také místní sdružení doporučila omezit počet sexuálních partnerů, a to daleko dříve, než podobné doporučení vydala Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta 23. července vyhlásila nejvyšší stupeň varování před touto nemocí.

„Není to jako covid-19, vakcína už existuje, není nutné ji vynalézt. Kdyby to nebyla nemoc homosexuálů, tak by se jednalo rychleji a rázněji,“ domnívá se Antonio. Podle něj a dalších členů gay komunity úřady problém podcenily.

Nevládní organizace kriticky poukazují na mizivou prevenci, nedostatek vakcín a stigmatizaci.

Antoniovi trvalo tři týdny, než se mu podařilo rezervovat termín očkování, a to přitom každý den kontroloval oficiální portál. Mnozí uživatelé na twitteru potvrzují obtíže s rezervací. Volná data „jsou rozebrána rychleji než lístky na příští koncert Beyoncé“, tvrdí další muž.

Španělsko dosud obdrželo 5300 dávek vakcín, které dostalo na konci června. Ministerstvo zdravotnictví nechtělo pro agenturu AFP záležitost komentovat.

Podle Nahuma Cabrery ze svazu sexuálních menšin ve Španělsku FELGTBI+ je nutné naočkovat všechny, kteří jsou nejvíce vystaveni riziku nákazy, což nejsou jen homosexuálové. Jedná se o „osoby, které mají časté sexuální styky, účastníky swingers party, návštěvníky gay saun a podobně“, uvedl Cabrera.

Podle něj hrozí, že „se vytvoří pocit falešného klidu ve většinové společnosti, která se uklidní myšlenkou, že je v bezpečí a že se nemoc týká jen mužů, kteří mají sex s dalšími muži“.

Podle místopředsedy sdružení Imagina más Ivana Zara se jedná o zdravotnickou pohotovost, která se zatím týká LGBT komunity. „Takže se domníváme, že je to bezvýznamné, že to není vážné,“ uvádí Zaro. „To je přesně to, co se stalo před 40 lety s HIV,“ dodává.

Dvaatřicetiletý Javier strávil po nákaze tři dny v nemocnici. V izolaci musel zůstat tři týdny, což po pandemii covidu-19 velmi těžce snášel. „Od té doby všechny varuji. Je to nakažlivá nemoc, kterou může dostat každý,“ tvrdí. Tento muž, který žije v monogamní vztahu, neví, jak se nakazil. A to je podle něj důkazem, že každý může tuto nemoc dostat.