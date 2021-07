Násilí znemožnilo v Gruzii pochod LGBT. Maďaři a Češi vyjádřili solidaritu

„Odsuzujeme dnešní (pondělní, pozn. red.) násilné útoky na občanské aktivisty, členy komunity a novináře,“ uvádějí ve společném prohlášení diplomatická zastoupení zhruba dvacítky unijních zemí a kromě nich také mimo jiné velvyslanectví Spojených států, Británie nebo Izraele.

„Účast na klidných shromážděních je lidské právo garantované gruzínskou ústavou,“ dodaly ambasády, které rovněž kritizovaly netečnost gruzínských státních a církevních představitelů a vyzvaly úřady k dopadení a potrestání pachatelů.

Mezi signatáři je také Maďarsko, a to navzdory nedávno schválenému vlastnímu zákonu zaměřenému proti homosexuálům a faktu, že v minulosti podobná prohlášení EU Budapešť blokovala, poznamenal v úterý web EUobserver.

Násilí kvůli duhovému pochodu

Prohlášení reaguje na pondělní násilnosti v gruzínském hlavním městě. V Tbilisi se měl konat pochod hrdosti sexuálních menšin. Organizátoři jej však nakonec odvolali. Skupiny oponentů totiž napadly a vyplenily jejich kancelář. Agresivní odpůrci práv sexuálních menšin napadli také asi dvě desítky novinářů a kameramanů.

Novináři a kameramani, jejichž počet se napříč médii liší, utrpěli zranění způsobená pálkami a kamením, několik jich muselo být hospitalizováno. Zraněné novináře v nemocnici navštívila prezidentka Salome Zurabišviliová, která násilí odsoudila.



Server Agenda.ge napsal, že organizátoři Tbilisi Pride zrušili akci kvůli podle nich ostudným poznámkám gruzínského premiéra Irakliho Garibašviliho a nečinnosti ministerstva vnitra, které nedokázalo zajistit bezpečí účastníků před pravicovou protestní demonstrací.

„Nemůžeme ohrozit lidské životy v ulicích plných násilníků,“ citovala agentura AFP z prohlášení organizátorů.

Ředitel pochodu Giorgi Tabagari tvrdí, že radikálové by se nedokázali zmobilizovat a zrušit pochod bez podpory od státního aparátu. „Pětkrát jsme změnili místo, ale pokaždé nás okamžitě našli. Jak je to možné? Jak by se dokázali zmobilizovat tak účinně bez podpory státních bezpečnostních složek a státu?“ napsal na facebooku.

Policie podle serveru Gruzia Online odvezla v policejním voze několik napadených reportérů, ale zatím není jasné, zda někoho z útočníků zadržela.

Ministerstvo vnitra vyzvalo účastníky Tbilisi Pride, aby se vyvarovali uspořádání pochodu na veřejných a otevřených prostranstvích kvůli plánovaným akcím odpůrců pochodu a z toho pramenícího bezpečnostního rizika. Ministerstvo také vyzvalo k respektování pořádku a pokynů policie a ujistilo, že vyšetřuje útoky na novináře podle paragrafů postihujících násilí a nezákonné zasahování do práce médií.

V centru Tbilisi agresivní muž z davu radikálních odpůrců gayů zaútočil nožem na zahraničního turistu, protože měl v uchu náušnici, uvedla agentura Interfax. Podle serveru Agenda.ge nešlo o turistu, ale o polského novináře. Zraněný musel být hospitalizován. Zranění polského občana mezitím potvrdilo polské ministerstvo zahraničí. Gruzínské ministerstvo vnitra později oznámilo, že kvůli útoku byl zadržen dvaatřicetiletý muž a obviněn z pokusu o vraždu, za což mu hrozí sedm až 15 let vězení. Útočník podle příbuzných trpí psychickými problémy. Gruzínská soukromá televize informovala ještě o jednom podobném incidentu, kdy agresivní skupina kvůli náušnicím napadla dva nezletilé mladíky.

Premiér v pondělí prohlásil, že uskutečnit pochod Tbilisi Pride není rozumné a že by to mohlo vést k občanské konfrontaci. Podobná prohlášení podle aktivistů jen podporují násilí.

Aktivisté na twitteru zveřejnili fotografie a videonahrávky lidí, kteří vnikli do jejich prostor a zničili část vybavení kanceláře. Odpůrci Tbilisi Pride rovněž házeli vajíčka a lahve na kanceláře občanského hnutí Hanba, které podporuje LGBT komunitu.

Starosta Tbilisi Kacha Kaladze násilnosti odsoudil. „Přátelé, spoluobčané, vyzývám všechny ke klidu! Násilí je nepřípustné! Dochází k neuvěřitelným věcem, k útokům na mladistvé a na ženy a dokonce i na turisty,“ napsal na sociální síti.

Zadržení kvůli duhovým barvám

Před dvěma lety, kdy v gruzínské metropoli demonstrovali stoupenci opozice kvůli návštěvě ruských poslanců, organizátoři pochodu na obranu práv sexuálních menšin odvolali akci, kterou výhrůžkami ohrožovali pravicoví radikálové a projevy nelibosti vlivné pravoslavné církve.

Před pěti lety, v květnu 2016, policie v Tbilisi zatkla deset aktivistů místní homosexuální komunity, kteří se pokoušeli malovat duhovými barvami coby symbolem hnutí za rovnoprávnost sexuálních menšin hesla na budovy v centru metropole, a to i na sídlo patriarchy gruzínské pravoslavné církve. Homosexuálové se tam podle ministerstva vnitra pokoušeli napsat „Každá láska je stejná“. Zadrženým hrozil soud a pokuta.

O den dříve představitelé homosexuální komunity odvolali průvod centrem Tbilisi, protože úřady jim nebyly schopny zaručit bezpečnost. Ve městě pravoslavní věřící zrovna slavili den zasvěcený ochraně tradiční rodiny, který v roce 2014 zavedl patriarcha Ilija II. místo Dne tolerance.

Více než 10 tisíc věřících 17. května 2013 v centru Tbilisi na popud duchovních protestovalo proti pochodu hrstky gayů a lesbiček. I přes policejní kordony desítky lidí při střetech utrpěly zranění, účastníci museli uprchnout do přistavených policejních autobusů.