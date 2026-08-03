Jak si snadno upevnit moc? Posílat LGBT+ komunitu za mříže, zjistila západní Afrika

Senegalská vláda letos v březnu zdvojnásobila maximální trest za pohlavní styk mezi lidmi stejného pohlaví na deset let vězení. Nově kriminalizovala také „propagaci“ homosexuality. Podobná opatření v posledních dvou letech přijaly také Mali, Niger a Burkina Faso, které ovládají vojenské junty.
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„To, co ve všech těchto případech vidím, je politický oportunismus,“ řekl britskému deníku The Guardian Anthony Oluoch z organizace Pan Africa ILGA, která hájí práva LGBT+ lidí v Africe. Podle něj jsou tito lidé „nejjednodušším obětním beránkem“, jehož lze využít k udržení politické podpory.
V Ghaně, kde už nyní zákon zakazuje sexuální vztahy mezi lidmi stejného pohlaví, parlament v červnu schválil zákon kriminalizující homosexuální „aktivity“. Normu, která stále čeká na podpis prezidenta, kritizují aktivisté i část odborníků, podle kterých jde o nástroj využívaný vlivnými náboženskými skupinami.
Aktivisté zároveň upozorňují, že zpřísňování zákonů má dopad i před jejich samotným zavedením. V Burkině Faso bylo podle pracovníka v oblasti HIV loni několik trans žen zadrženo bez soudu. Některé uvedly, že v následné vazbě čelily napadením.
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„LGBT+ lidé jsou nejjednodušším terčem, jehož prostřednictvím lze udržovat vlastní moc,“ tvrdí aktivistka z Burkiny Faso, která kvůli obavám o bezpečnost neuvedla své jméno. Podle ní policie v zemi vyhledává LGBT+ lidi na sociálních sítích a nutí je označovat další členy komunity.
Kampaň proti právům LGBT+ lidí má podle odborníků také mezinárodní rozměr. Některé africké iniciativy zaměřené na „rodinné hodnoty“ podporují konzervativní náboženské organizace ze zahraničí.
Zpřísňování zákonů má podle aktivistů také zdravotní dopady. V Senegalu podle nich komplikuje prevenci HIV mezi muži, kteří mají sex s muži, a mezi trans ženami, u nichž je riziko nákazy vyšší. Někteří lidé kvůli obavám z pronásledování zemi opouštějí.
Téma práv LGBT+ lidí je výrazně viditelné i v jiných částech světa. Každý rok v červnu probíhá takzvaný Pride Month, během něhož se v řadě zemí konají akce upozorňující na práva a postavení LGBT+ lidí.
V Česku se hlavní část těchto aktivit tradičně koná v srpnu v rámci Prague Pride, který začal dnes a skončí v neděli. Zatímco v některých zemích jsou tyto akce spojeny především s oslavou rovnoprávnosti, v jiných částech světa zůstává samotná existence LGBT+ lidí předmětem politických sporů a represí.