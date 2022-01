LGBT spolky dětem vymývají mozky, řekl kandidát na prezidenta Francie Zemmour

„Za posledních 40 let byly naše děti indoktrinovány,“ řekl Zemmour, který byl dvakrát odsouzený za podněcování k rasové nenávisti.

„Školy nemohou být místem, kde LGBT a protirasistické ideologie vymývají mozky našich dětí,“ dodal. LGBT je zkratka používaná pro komunitu gayů, leseb, bisexuálů, transgenderových osob i dalších sexuálních menšin.

Zemmour soupeří v dubnových prezidentských volbách se zavedenější krajně pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou a konzervativní političkou Valérií Pécresseovou, které chtějí vyzvat prezidenta Emmanuela Macrona. V současné době je podle průzkumů Zemmour na čtvrtém místě.

Novinář a politický komentátor, který se na politické scéně plně objevil v létě, by znovu zavedl udělování diplomu na konci základní školy, který byl před více než 50 lety z velké části zrušen, protože děti se stále častěji dostávaly na střední školy.

Z osnov základních škol by vypustil hodiny cizích jazyků, aby se děti mohly soustředit na francouzštinu a matematiku. Na středních školách by podpořil studium řečtiny a latiny. Rodičům neukázněných dětí by pozastavil školní dávky.

Zemmour se dále opřel také do novinářů. „Lidé mají právo být na vás naštvaní,“ uvedl a dodal, že žurnalisté jsou „ovce“.

„Rok 2022 bude rokem znovuzrození francouzské žurnalistiky, té skutečné, velké, která zemřela udušená pod olověnou dekou politické korektnosti,“ řekl Zemmour.

Třiašedesátiletý Zemmour loni ohlásil vznik nové politické strany Znovudobytí (Reconquête). Je známý svými kontroverzními výroky, které se týkají žen, islámu, menšin či imigrantů.

Popularitu si vybudoval v televizních vystoupeních, kde léta prezentoval své radikální názory. Silně konzervativní kandidát, který je například proti sňatkům homosexuálů, prohlásil, že cílem jeho prezidentské kandidatury je „zachránit Francii před dekadencí“.

Do prvního kola francouzských prezidentských voleb zbývá necelých sto dní a prezidentští kandidáti ve svých projevech neváhají použít ostřejší výrazy.

Po prezidentu Emmanuelu Macronovi, jenž prohlásil, že chce naštvat neočkované, přitvrdila svou rétoriku i jeho pravicová konkurentka Valérie Pécressová. Na návštěvě na jihu Francie promluvila o nezbytnosti „vyčistit některé čtvrti“.

Pécresseová v předvolební kampani čelí politickému středu obsazeným Macronem a krajní pravici, kde svádějí souboj další dva výrazní kandidáti, Marine Le Penová a Éric Zemmour.

Podle středečního průzkumu získal Macron 24 procent hlasů, ostatní tři shodně 16 procent. Jejich šance na postup do druhého kola voleb jsou tak aktuálně podobné.