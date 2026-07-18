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Duhový pochod v Bratislavě přilákal tisíce lidí. Protestovalo se i za tradiční rodinu

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  17:49
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...

Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v Bratislavě, který je na Slovensku tradičně součástí největší veřejné akce komunity LGBT+. (19. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...
Na 12 až 14 tisíc lidí přišlo podle organizátorů na pochod hrdosti v...
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Kolem deseti tisíc lidí se v sobotu zúčastnilo pochodu hrdosti v Bratislavě, který lidé ze skupiny LGBT+ tradičně organizují v rámci programu Duhový Pride na podporu a ochranu práv lidí s neheterosexuální orientací. Konzervativní aktivisté svolali ve stejný den svou vlastní akci na podporu takzvané tradiční rodiny v jiné části metropole. Účast na ní byla značně nižší než na Duhovém Pridu.

„V dnešní společenské atmosféře je pro mnoho queer lidí na Slovensku projevem odvahy žít svobodně, být viditelní a otevřeně hovořit o svých životech,“ řekla pro slovenský Denník N předsedkyně bratislavského Pridu Lucia Horváthová.

„Výzvou tohoto ročníku je odvaha. Být viditelný, být sám sebou, mít odvahu postavit se za svá práva. Většina z nás vnímá, že žijeme v těžkých časech. Naše společnost je polarizovaná,“ řekla poté z pódia 16. ročníku Duhového Pridu výkonná ředitelka Slovenského národního střediska pro lidská práva Silvia Porubänová.

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Mnoho lidí přišlo na náměstí u úřadu slovenské vlády s duhovými vlajkami, které jsou symbolem lidí ze skupiny LGBT+. Právě z toho místa, kde nejprve začal kulturní program, se účastníci odpoledne vydali na průvod ulicemi Bratislavy.

Podobně jako loni, kdy se do pochodu podle tehdejšího oznámení organizátorů zapojilo na 12 až 14 tisíc lidí, dav prošel také kolem již bývalého gaybaru, před kterým v roce 2022 střelec zabil dva lidi a později zbraň obrátil pro sobě.

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Trasu průvodu ani program na náměstí organizátoři z bezpečnostních důvodů předem opět neoznámili. Kolem náměstí státní i městská policie nasadily množství svých příslušníků a omezily dopravu.

Manželství chrání děti, hlásal jiný pochod

Konzervativní občanští aktivisté odpoledne v Bratislavě opět uspořádali 14. ročník Národního pochodu Hrdí na rodinu. I letos zvolili heslo „Manželství chrání děti!“. Kromě shromáždění se zastánci tradiční rodiny vydali, rovněž v doprovodu policie, ulicemi Bratislavy. Mnoho z nich neslo červené balónky s nápisem „Máma a táta navždy“.

Část nevládních organizací na Slovensku dříve upozornila, že postavení lidí ze skupiny LGBT+ v zemi se dlouhodobě nezlepšuje a že Slovensko loni zaznamenalo nejrozsáhlejší oslabení lidských práv od svého vzniku v roce 1993. Úřady naopak tvrdily, že země tato práva na rozdíl od minulosti ctí.

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Slovenský parlament loni do základního zákona doplnil ustanovení o svrchovanosti především v otázkách národní identity, kterým země podle odborníků zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním, které za běžných okolností má přednost před právem národním.

Slovenský premiér Robert Fico letos opakovaně řekl, že Slovensko by právě na základě uvedené ústavní novely mělo zákonem zakázat uznávání sňatků, které páry stejného pohlaví uzavřely v cizině.

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Bratislava by tak nerespektovala loňské rozhodnutí soudu EU, že státy evropského bloku musí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi unie.

Slovensko, kde se většina obyvatel hlásí ke katolické církvi, má už roky v ústavě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Země na rozdíl například od Česka nezavedla ani institut partnerství párů stejného pohlaví.

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