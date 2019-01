Gaye v Čečensku opět pronásledují a mučí. Dva zemřeli, hlásí aktivisté

O obnovení kampaně proti gayům jako první informoval ruský opoziční list Novaja gazeta, který citoval příspěvky na sociálních sítích varující před vypuknutí dalších zásahů. Místní v nich vyzvali členy LGBT komunity, aby co nejrychleji opustili Čečensko a zachránili se.

Podle šéfa lidskoprávní organizace Ruská LGBT síť Igora Kočetkova místní orgány zatkly muže a ženy obviněné z homosexuality a převezli je do města Argun, které leží severně od metropole Grozný. Policie podle něj všem zadrženým zabavila cestovní doklady, aby nemohli ze země utéct.

„Perzekuce mužů a žen podezřelých z homosexuálních vztahů v Čečensku nikdy nepřestala. Co se ale změnilo, je její rozsah,“ popisuje Kočetkov pro Rádio Svobodná Evropa.

Podle čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který za podpory ruského Kremlu řídí republiku pevnou rukou a prosazuje konzervativní islámské zákony, jsou však informace opozičních médií falešné. Jeho tiskový mluvčí Alvi Karimov popřel také obvinění, že Čečensko provozuje utajené věznice či koncentrační tábory určené speciálně pro homosexuály.

Karimov razatně odmítl jakoukoli perzekuci gayů v Čečenksu s tím, že tam žádní gayové nejsou. Na to samé se odvolal už v dubnu 2017. „Kdyby takový lidé v Čečensku existovali, místní orgány by se o ně vůbec nemuseli starat. Jejich příbuzní by je totiž poslali tam, odkud by se už nemohli vrátit,“ uvedl tehdy pro agenturu Intefax.

Žádní homosexuálové tu nejsou, brání se Čečensko

„Nemáme žádné gaye. A pokud ano, vezměte si je do Kanady. Daleko od nás, abychom je neměli doma a očistěte naši krev,“ prohlásil Karimov téhož roku pro americkou televizi HBO. Homosexualita se dlouhodobě setkává s nevolí v celém Rusku, na severu Kavkazu jsou nicméně příslušníci gay komunity vystaveni represím, při nichž jde podle svědků často i o život.



Svědectví o pronásledování homosexuálů vydal nedávno Maxim Lapunov, jehož zadrželi neznámí civilisté v centru Grozného. Vězněn a bit byl dva týdny, propuštěn byl až po podepsání dokumentu, v němž svým věznitelům slíbil mlčení. Jeho případem se podle agentury AP zabývá od prosince Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Na propuštění svého kamaráda Magomeda naopak stále čeká Saša Mironov, podle kterého se Magomed do Čečenka vypravil na návštěvu rodiny na začátku prosince a od té doby ho nikdo neviděl. Podle jeho příbuzných byl zadržen a odvlečen neznámo kam. „Mám podezření, že únosci použili jeho telefon a pokusili se přilákat jeho přátele. Zprávy, které jsem dostal po 15. prosinci byly velmi divné,“ popsal Mironov.

Podle Natálie Pritulskajové z lidskoprávní organizace Amnesty International považuje čečenská vláda zatýkání homosexuálů za beztrestné, protože předchozí stíhání nevyvolalo odsouzení ze strany Moskvy. „Dokud nezačne odpovídající vyšetřování této situace, pronásledování bude pokračovat,“ myslí si Pritulskajová.

Evropský parlament v úterý vyzval Rusko, aby celou záležitost prošetřilo a zamezilo stíhání homosexuálů v Čečně. „Nemůžeme čekat, až bude zadrženo, mučeno a zabito více lidí. Je načase, aby Rusko vyslyšelo žádost mezinárodního společenství a zahájilo vyšetřování,“ uvedla pro AP místopředsedkyně Aliance liberálů a demokratů Sophie in’t Veldová.