Nobelova anticena za krávu se zebřími pruhy nebo preferovaná pizza pro ještěrky

Otázky, zda zebří pruhy na kravách chrání před ovády nebo jaký druh pizzy preferují různé druhy ještěrek, zodpověděli čerství nositelé humoristických Ig Nobelových cen (Ig Nobel Prize). Letošní ročník měl téma trávení a mezi hostujícími řečníky byla například doktorka Trisha Pasrichaová, která studovala souvislost mezi používáním chytrého telefonu na toaletě a vznikem hemoroidů.
Mezi další vítěze se zařadil William B. Bean, kterému byla posmrtně udělena cena za literaturu za analýzu růstu svého nehtu, která trvala 35 let, informuje server Ars Technica. Výzkum zjistil, že s rostoucím věkem klesá rychlost růstu nehtu.

Ocenění v oblasti pediatrie získal výzkum zkoumající, zda konzumace česneku mění vůni mateřského mléka a zda tyto případné změny ovlivňují chování kojenců. Ars Technica píše, že výzkum prokázal změnu vůně mateřského mléka po konzumaci česneku. Děti matek, které konzumovaly česnek, se podle zjištění krmily déle a sály více mléka.

Když se chlap nestydí udělat si legraci sám ze sebe, je plus. Humor je základ, líčí Kopta

Cenu za psychologii získal tým zkoumající, co se stane, když člověku řeknete, že je inteligentní. Výzkum spočíval v tom, že každý z účastníků experimentu absolvoval IQ test a později byli všichni rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina byla po absolvování testu hodnocena kladně, zatímco druhá negativně. Výzkum zjistil, že pozitivní zpětná vazba posílila pocity jedinečnosti a naopak ti, kteří obdrželi negativní zpětnou vazbu, hodnotili svou vlastní inteligenci přehnaně nízko. Experiment dokázal, že negativní zpětná vazba měla větší vliv než ta pozitivní.

Výzkumníci, kteří testovali teorii, že pití alkoholu může zlepšit schopnost lidí komunikovat v cizím jazyce, získali Ig Nobelovu cenu míru. Vědci ve své práci naznačují, že intoxikace snižuje strach z používání cizího jazyka, a tím zvyšuje schopnost jedince jím komunikovat.

Prvenství v kategorii inženýrství získala skupina vědců zkoumající jak zapáchající boty ovlivňují zážitek z používání botníku. Na základě svého výzkumu se vědci podle Ars Technica pokouší vytvořit přístroj, který se pachu bot zbaví.

Cenu za letectví získali vědci testující vliv konzumace alkoholu na schopnost netopýrů létat a používat echolokaci. Výzkum potvrdil, že alkohol skutečně ovlivňuje tyto schopnosti. Netopýři, kterým byl podán alkohol, vzlétali pomaleji a byly u nich patrné problémy s použití echolokace.

Další kategorie byla určena fyzice. Podle CNN tuto rubriku ovládl tým, který studoval chování omáčky na těstovinách a zejména to, jak zabránit jejímu zhrudkovatění. Poslední kategorie patřila chemii, kde ocenění získal tým vědců zkoumající, zda je konzumace teflonu dobrým způsobem, jak zvýšit objem jídla, a tím i pocit sytosti, aniž by se zvýšil obsah kalorií.

Nobelovu cenu za fyziku získali vědci za strojové učení a neuronové sítě

„Za každým zdánlivě absurdním experimentem se skrývá poznatek čekající na odhalení,“ řekla podle CNN docentka biologie Carly Yorková, která součásti ceremoniálu v přechozích ročnících. „Zhruba polovina veškerého ekonomického růstu v USA se dá vysledovat až k vědcům poháněným čistou zvědavostí,“ dodala Yorková a jako příklad uvedla, jak technologie používaná k sekvenování DNA vznikla z výzkumu toho, jak bakterie přežívají extrémní horko.

Ig Nobel Prize byly založeny v roce 1991. Tato parodie na skutečné Nobelovy ceny oceňují výzkumy, které lidi nejprve rozesmějí a následně přimějí k zamyšlení. I tento ročník přinesl zajímavé výsledky. Například u krav, které byly natřeny zebřími pruhy, bylo téměř o 50 procent nižší riziko, že je ovádi kousnou. Výzkum také ukázal, že ještěrky dávají přednost pizze se čtyřmi druhy sýra, píše CNN.

