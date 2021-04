Nahoru bez jištění, dole v poutech. Brit zdolal mrakodrap v Barceloně

Kingovi cesta vzhůru po skleněné fasádě hotelu trvala zhruba 20 minut.

„Když jsem byl nahoře, připadalo mi, že jsem se ocitl v úplně jiné dimenzi blaženosti. Když jsem cestou dolů potkal policii, měl jsem pořád hlavu v oblacích,“ řekl lezec, který při zdolávání mrakodrapu nepoužil lano ani jiné zajištění.

Není to poprvé, co King vylezl až na vrchol některé z výškových budov po Evropě. Pochází z anglického Oxfordu a v roce 2019 vylezl i na londýnský mrakodrap The Shard (Střep) vysoký 310 metrů.



Výsledkem bylo, že poté strávil šest měsíců v nápravném zařízení pro mladistvé. King momentálně cestuje po Evropě v dodávce. V Barceloně to není poprvé, kdy se rozhodl vylézt na výškovou budovu, King už byl i na střeše mrakodrapu Agbar Tower, který je vysoký 144 metrů.