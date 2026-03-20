Orbán blokuje schválení půjčky s tím, že je připraven Ukrajinu podpořit teprve tehdy, až bude obnoven dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko.
Podle Ukrajinců byl ropovod poškozen ruskými útoky a bude zprovozněn nejdříve zřejmě za měsíc a půl, Kyjev však dlouho nesouhlasil s inspekcí poničeného místa. Orbán ukrajinskou stranu obviňuje ze snahy vyvolat v jeho zemi politickou krizi před dubnovými volbami, kde mu hrozí konec v čele vlády.
Ostatní šéfové států a vlád zemí Evropské unie Orbána ve čtvrtek nedokázali přesvědčit, aby půjčku přestal blokovat. Costa již během summitu označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová a může pomoci zachránit životy.
Maďarský premiér podle německého kancléře Friedricha Merze „porušuje jeden ze základních principů naší spolupráce“. „Toto je vážné porušení loajality mezi členskými státy, podkopává to schopnost Evropské unie jednat a poškozuje to pověst EU jako celku,“ řekl po konci summitu novinářům Merz.
„Diskuse byla tvrdá a drsná, ale Viktor stále neustoupil,“ uvedl s děním v jednacím sále obeznámený zdroj agentury Reuters. Další pak dodal, že „všichni jsou na Orbána čím dál víc naštvaní“.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci po skončení čtvrtečního summitu EU řekla, že EU nesmí dopustit, aby se opakovala migrační krize z roku 2015. Evropa je nyní lépe vybavená a připravená, dodala.
„Když jednáme společně, jsme silnější,“ uvedla von der Leyenová a zdůraznila roli migračního a azylového aktu, který byl schválen v roce 2024 a vstoupí v platnost 12. června 2026.
Pak má vést k lepšímu zvládání migrace, efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů o azyl.
Na žádost některých zemí přibyl ve čtvrtek večer do závěrů k tématu íránské války proti jejich původnímu návrhu také odstavec týkající se migrace. Lídři v něm uvedli, že by si EU měla vzít ponaučení z uprchlické krize 2015 vyvolané syrskou válkou a využít všechny nástroje, které má k dispozici k „zabránění nekontrolovaným migračním pohybům do EU a k zachování bezpečnosti v Evropě“.
„Ačkoli se konflikt nepromítl do okamžitých migračních toků směrem k Evropské unii, Evropská rada zdůrazňuje důležitost zachování vysoké úrovně bdělosti a zajištění nezbytné úrovně připravenosti na základě nástrojů a politik, které EU v uplynulých letech vyvinula,“ stojí v novém odstavci závěrů.