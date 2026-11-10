V souladu s lhůtami stanovenými stanovami strany má být předložen předsednictvu a celé frakci příští týden.
Vedení berlínské organizace strany Levice už minulý týden vyzvalo Emdeovou, která mimo jiné popírá právo Izraele na existenci, aby se zcela vzdala svého mandátu v zemském parlamentu. Protože tak neučinila, má být nyní vyloučena z poslaneckého klubu.
Kauza Emdeové komplikuje Levici jednání o regionální berlínské vládě se Zelenými a sociální demokracií (SPD). V říjnu na ustavující schůzi poslaneckého klubu Levice podepsala Emdeová s ostatními členy prohlášení proti antisemitismu zavazující se k ochraně židovského života a k uznání práva Izraele na existenci. Krátce poté se ale od dokumentu distancovala, čímž vyvolala značný rozruch.
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„Vanessa Emdeová v posledních týdnech opakovaně dala najevo, že neuznává základy společné práce frakce a nehodlá dodržovat dohodnutá pravidla,“ uvedlo vedení frakce strany Levice. „Tím podkopala důvěru ve spolehlivost společných dohod,“ dodalo předsednictvo. Nyní je podle něj prioritou zabránit dalším škodám na fungování této poslanecké skupiny.
K vyloučení Emdeové z klubu by byla zapotřebí podpora nejméně dvou třetin jeho členů. Zda takto silná většina mezi poslanci strany existuje, zůstává nejasné, píše DPA.
Volby v Berlíně, který je německým hlavním městem a zároveň spolkovou zemí, se konaly 20. září. Vyhrála s 25,7 procenta hlasů strana Levice, označovaná za radikálně levicovou, a její lídryně Elif Eralpová má nyní šanci stát se první ženou s migračním původem v čele radnice. Eralpová se narodila v Mnichově tureckým rodičům.