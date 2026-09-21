Volební triumf Levice získal zvláštní pozornost v tureckých médiích. Z pochopitelných důvodů. Protože pravděpodobnou novou primátorkou je žena s tureckými kořeny.
„Historický výsledek v Německu: V Berlíně zvítězila strana kandidátky na starostku tureckého původu Elif Eralpové,“ uvedla v titulku televizní stanice Halk TV. Deník Sözcü byl výrazně nadšenější: „Turecká kandidátka odstřelila volební urny; Němci řekli ‚Elif‘!“
Zlepšit situaci s bydlením chce velmi ráznými kroky. Jejím nejradikálnějším plánem je vyvlastnění realitních společností.