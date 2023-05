Lev na Slovensku roztrhal chovatele na kusy, ve výběhu našli nohu

V zoo v městské části Oškerda lev smrtelně zranil majitele. Na místo vyjelo několik policejních aut i záchranka. Informoval o tom web tvnoviny.sk s odkazem na příbuzné zesnulého.

Smrt muže v úterý odpoledne oficiálně potvrdila policie. Ve výběhu prý byla nalezena lidská noha. Podle informací slovenského webu se záchranáři k tělu zemřelého hned tak nedostali. Museli totiž čekat na veterináře, který zvíře nejprve uspal.

Polícia Slovenskej republiky TRAGICKÝ ÚTOK ŠELMY NA OŠETROVATEĽA: POLÍCIA JE NA MIESTE



Dnešného dňa sme prijali na linku 158 oznámenie, že v mestskej časti Oškerda, Kysucké Nové Mesto sa ošetrovateľ nevrátil z výbehu exotických šeliem.



Policie po přijetí oznámení na lince 158 na místo okamžitě vyslala všechny dostupné síly a prostředky, uvedla mluvčí krajského ředitelství policie v Žilině Zuzana Šefčíková. Na místě policisté našli tělo muže. Přesnou příčinu smrti určí pitva a nyní nelze poskytnout bližší informace, dodala.

Vchod do ranče střeží policisté, kteří dovnitř nikoho nepouštějí, napsal na svém webu list Sme. Podle něj ranč u Žiliny, který funguje více než 20 let, se už v minulosti dostal do středu pozornosti médií poté, co tygr pokousal mladou ženu, která jej chtěla pohladit. Zařízení s množstvím atrakcí čelilo i kritice, že zvířata drží v nevyhovujících podmínkách.

Na malém ranči nedaleko Žiliny chovají také tygry, kozy, ovce, lamy, velbloudy, osly, opice a další exotická zvířata.