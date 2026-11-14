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Pákistánský influencer chtěl video se lvem. Zavinil, že zvíře zabilo ošetřovatele

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  18:42
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Lev na soukromé farmě na severovýchodě Pákistánu zabil devatenáctiletého ošetřovatele. Zvíře se pohybovalo volně, protože si s ním influencer Numán Hassan přál natočit video na sociální síť TikTok. Policie zatkla Hassana i majitele farmy, kteří se okolnosti mladíkova úmrtí pokoušeli zatajit.

Hassan, kterého na internetu sledují statisíce lidí, má na svých účtech stovky videí s velkými šelmami. Podle serveru Independent po jeho příjezdu ošetřovatel vypustil lva z klece, ale zvíře na něj po chvíli zaútočilo.

Hassan odvezl mladíka do nemocnice, kde ale dotyčný svým zraněním podlehl. Policisté zatkli Hassana i majitele farmy a areál uzavřeli. Oba zadržení se podle policie snažili utajit skutečný průběh neštěstí, které prezentovali jako útok psa.

Ve Zděchově na Vsetínsku lev zabil chovatele, policie šelmy zastřelila

„Vášeň pro TikTok nemůže být důležitější než lidský život,“ uvedl mluvčí láhaurské policie s tím, že pokus o utajení okolností incidentu a veškeré projevy nedbalosti budou prošetřeny. Předmětem vyšetřování je také to, zda měla farma povolení k chovu velkých šelem a zda dodržovala bezpečnostní předpisy.

V Pákistánu je chov lvů, gepardů, tygrů, pum a jaguárů považován za symbol společenského postavení, poznamenal Independent. Při splnění stanovených podmínek je legální, předpisy však vyžadují, aby se tato zvířata chovala mimo města.

Pákistánský influencer Numán Hassan známý svou vášní pro velké šelmy, si hraje s bengálským tygrem na své farmě v Láhauru. (4. srpna 2022)
Pákistánský influencer Numán Hassan známý svou vášní pro velké šelmy, si hraje s bengálským tygrem na své farmě v Láhauru. (4. srpna 2022)
Pákistánský influencer Numán Hassan známý svou vášní pro velké šelmy, si hraje s bengálským tygrem na své farmě v Láhauru. (4. srpna 2022)
Pákistánský influencer Numán Hassan známý svou vášní pro velké šelmy, si hraje s bengálským tygrem na své farmě v Láhauru. (4. srpna 2022)
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