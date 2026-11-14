Hassan, kterého na internetu sledují statisíce lidí, má na svých účtech stovky videí s velkými šelmami. Podle serveru Independent po jeho příjezdu ošetřovatel vypustil lva z klece, ale zvíře na něj po chvíli zaútočilo.
Hassan odvezl mladíka do nemocnice, kde ale dotyčný svým zraněním podlehl. Policisté zatkli Hassana i majitele farmy a areál uzavřeli. Oba zadržení se podle policie snažili utajit skutečný průběh neštěstí, které prezentovali jako útok psa.
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„Vášeň pro TikTok nemůže být důležitější než lidský život,“ uvedl mluvčí láhaurské policie s tím, že pokus o utajení okolností incidentu a veškeré projevy nedbalosti budou prošetřeny. Předmětem vyšetřování je také to, zda měla farma povolení k chovu velkých šelem a zda dodržovala bezpečnostní předpisy.
V Pákistánu je chov lvů, gepardů, tygrů, pum a jaguárů považován za symbol společenského postavení, poznamenal Independent. Při splnění stanovených podmínek je legální, předpisy však vyžadují, aby se tato zvířata chovala mimo města.