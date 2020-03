Česko poslalo do Číny speciál s humanitární pomocí. Ze Kbel odletěl v noci

9:44 , aktualizováno 9:44

Z vojenského letiště Praha Kbely odletěl v neděli kolem páté hodiny ráno armádní speciál s humanitární pomocí do Pekingu, řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková. Letoun do Číny veze ochranné pomůcky či dezinfekční prostředky pro boj s novým typem koronaviru. Na pekingském letišti by měl přistát v pondělí, vzápětí se vrátí zpět do České republiky.