Luxusní letadlo, které by bylo jedním z nejcennějších darů, jaké kdy americká vláda obdržela, by mělo být po odchodu Trumpa z Bílého domu darováno jeho prezidentské knihovně, uvedl zdroj agentury Reuters. Nový komerční letoun 747-8 stojí přibližně 400 milionů dolarů (8,9 miliardy korun).

Podle zprávy ABC měl být dar oznámen při Trumpově návštěvě Kataru, kam prezident zavítá tento týden během své blízkovýchodní a současně první delší zahraniční cesty v druhém funkčním období.

Sám Trump v noci na pondělí v příspěvku na sociální síti tuto nabídku zjevně potvrdil. „Takže skutečnost, že ministerstvo obrany dostane DAREM, ZDARMA, letadlo 747, které dočasně nahradí 40 let starý Air Force One, a to ve velmi veřejné a transparentní transakci, natolik vadí pokřiveným demokratům, že trvají na tom, abychom za letadlo zaplatili NEJVYŠŠÍ možnou cenu,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Podle demokratů a občanských skupin je neetické a pravděpodobně i protiústavní, aby Katar takový dar poskytl. „Nic nevypovídá o ‚Americe na prvním místě‘ tolik jako Air Force One, který vám přináší Katar,“ uvedl na síti X lídr demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer. „To není jen úplatek, je to prémiový zahraniční vliv s extra místem na nohy,“ dodal.

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle Reuters v prohlášení uvedla: „Jakýkoli dar od zahraniční vlády je vždy přijímán v plném souladu se všemi platnými zákony. Administrativa prezidenta Trumpa se zavázala k plné transparentnosti.“

Rozhodnutí zatím nepadlo, upřesňují Katařané

Mluvčí katarské vlády Alí Ansárí deníku New York Times řekl, že „možný převod letounu pro dočasné užívání jako Air Force One se v současné době zvažuje“, ale že „rozhodnutí zatím nepadlo“.

Trump už dříve vyjadřoval zklamání nad zpožděním dodávek dvou nových, modernizovaných prezidentských speciálů. Během svého prvního funkčního období se dohodl se společností Boeing na dodání dvou nových strojů 747-8 v roce 2024. Představitel amerického letectva minulý týden Kongresu sdělil, že Boeing uvedl, že je schopen letadla dokončit do roku 2027.

Trump si katarský 747-8 prohlédl letos v únoru, když parkoval na mezinárodním letišti Palm Beach na Floridě nedaleko jeho letoviska Mar-a-Lago. Bílý dům tehdy uvedl, že prezident tak učinil, aby se dozvěděl, jak budou modernizovaná letadla Air Force One vypadat.