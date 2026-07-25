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Rumuni sestřelili další dron, který narušil prostor země. Druhý za 24 hodin

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  11:34

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Stíhačky F-16, které Ukrajině dodaly západní země, budou pomáhat současné flotile stíhaček ze sovětské éry v boji proti ruské invazi. (4. srpna 2024) | foto: ČTK

Rumunská stíhačka F-16 v sobotu ráno sestřelila dron, který narušil vzdušný prostor země, uvedl prezident Nicusor Dan. Jeho původ není zatím známý. Jedná se o druhý zneškodněný bezpilotní letoun během 24 hodin.

Radarové systémy dron podle ministerstva obrany zaznamenaly v 8:22 místního času (7:22 SELČ), načež vzlétly dva bojové letouny F-16. Jeden z pilotů poté dron v 8:30 sestřelil deset kilometrů západně od města Sfantu Gheorghe.

V rumunské Konstanci vybuchl ukrajinský námořní dron, další se samy zničily

V pátek dopoledne letoun F-16 v rumunském vzdušném prostoru zneškodnil dron, který později vyšetřující prokuratura označila za ruský.

Rumunsko sdílí s Ukrajinou, která denně čelí ruským dronovým i raketovým útokům, zhruba 650 kilometrů dlouhou pozemní hranici. Bukurešť podle Reuters uvedla, že od chvíle, kdy ruská armáda začala útočit na ukrajinské přístavy podél Dunaje, byl rumunský vzdušný prostor narušen přibližně 30krát.

5. června 2026
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